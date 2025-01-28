Почему, узнав о содержании завещания Ширвиндта, его внук решил обратиться в суд? Какую ошибку совершил актёр?

Александр Ширвиндт (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)
В 2024 году мир потерял легендарного актера Александра Ширвиндта, который скончался на 90-м году жизни после долгой борьбы с болезнью. Он оставил значительное наследие в отечественном кино и театре, а также подготовил завещание для своих близких.
Однако недавно выяснилось, что в этом завещании была допущена серьезная ошибка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Их история началась в подмосковном поселке НИЛ, где Александр, будучи ценителем свежего молока, познакомился с Натальей, хозяйкой коровы. Это знакомство привело к их браку в 1957 году и переезду в знаменитый дом на Котельнической набережной. В 1958 году у них родился единственный сын Михаил.
Начав свою карьеру на сцене театра «Сатирикон», он вскоре переключился на телевидение, став продюсером известных программ, таких как «Я и моя собака», «Хочу знать» и «Лотто-Миллион».
Несмотря на это, у него есть и актерские роли в кино и сериалах. Его успехи радовали Александра Ширвиндта, который видел в сыне свое творческое наследие.
Несмотря на творческую среду, Андрей не продолжил династию и выбрал карьеру юриста. Он достиг успеха, став доцентом кафедры гражданского права в МГУ, кандидатом юридических наук и профессором в Российской школе частного права. Кроме того, он счастливо женат и воспитывает троих дочерей: Анастасию, Эллу и Ирину.
Брак Михаила и Елены оказался недолговечным, они вскоре развелись. Сам Михаил позже охарактеризовал этот союз как «ошибку молодости».
В 1986 году у них родилась дочь Александра, которая выбрала профессию искусствоведа и посвятила свою жизнь искусству. В 2020 году у Александры появились близнецы Семен и Матвей.
Однако сам Ширвиндт опроверг эти слухи. В 2020 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца — Михаилом.
В 2020 году он перенес коронавирус, который привел к осложнениям в виде пневмонии. В 2022 году у актера была диагностирована стенокардия, а Новый 2024 год он встретил в больничной палате. К сожалению, 15 марта 2024 года, из-за осложнений, связанных с сердцем, он скончался в возрасте 89 лет.
Легендарный актер обладал значительным имуществом как в Москве, так и в Подмосковье. В его собственности находились: небольшая комната площадью 14 квадратных метров, земельный участок площадью 1300 квадратных метров и две квартиры. Одна из них, площадью 69,2 квадратных метра, была разделена пополам с супругой, а другая, более просторная, занимала 116,1 квадратного метра.
Его жена, Наталья Белоусова, с которой он был в браке с 1957 года, также владела недвижимостью. Ей принадлежал уютный дом в Подмосковье площадью 82 квадратных метра и большой участок земли площадью 4200 квадратных метров. Супруги жили то в московской квартире, то в Подмосковье. Их квартира в Москве располагалась в знаменитой высотке на Котельнической набережной и имела прекрасный вид на Москву-реку, а большой балкон летом утопал в зелени и цветах.
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Хозяйка коровыВеликолепный актер на протяжении более 65 лет был верен своей жене, архитектору Наталье Белоусовой.
Их история началась в подмосковном поселке НИЛ, где Александр, будучи ценителем свежего молока, познакомился с Натальей, хозяйкой коровы. Это знакомство привело к их браку в 1957 году и переезду в знаменитый дом на Котельнической набережной. В 1958 году у них родился единственный сын Михаил.
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Творческое наследиеМихаил Ширвиндт не проявлял прилежности в учебе, был отчислен из двух учебных заведений, но позже успешно окончил Театральное училище имени Щукина.
Начав свою карьеру на сцене театра «Сатирикон», он вскоре переключился на телевидение, став продюсером известных программ, таких как «Я и моя собака», «Хочу знать» и «Лотто-Миллион».
Несмотря на это, у него есть и актерские роли в кино и сериалах. Его успехи радовали Александра Ширвиндта, который видел в сыне свое творческое наследие.
Ошибка молодостиМихаил Ширвиндт был женат трижды. Его первой супругой стала Елена, с которой он расписался в 1979 году. В 1981 году у них родился сын Андрей, имя которого выбрали в честь актера Андрея Миронова, ставшего его крестным.
Несмотря на творческую среду, Андрей не продолжил династию и выбрал карьеру юриста. Он достиг успеха, став доцентом кафедры гражданского права в МГУ, кандидатом юридических наук и профессором в Российской школе частного права. Кроме того, он счастливо женат и воспитывает троих дочерей: Анастасию, Эллу и Ирину.
Брак Михаила и Елены оказался недолговечным, они вскоре развелись. Сам Михаил позже охарактеризовал этот союз как «ошибку молодости».
Михаил Ширвиндт (Фото: соцсети)
Вторая женаРаботая в театре «Сатирикон», Михаил встретил актрису Татьяну Морозову, ставшую его второй женой. Их брак продлился около 30 лет и считался крепким и гармоничным. Татьяна оставила свою актерскую карьеру, чтобы стать помощницей Михаила на телевидении и участвовала в создании программ, благодаря которым он стал известен широкой аудитории.
В 1986 году у них родилась дочь Александра, которая выбрала профессию искусствоведа и посвятила свою жизнь искусству. В 2020 году у Александры появились близнецы Семен и Матвей.
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ЛюбовницаВ 2019 году Михаил вновь развелся и женился в третий раз на журналистке Анастасии Пономаревой, которая младше него на 32 года. Общественность восприняла этот союз с критикой, подозревая, что их отношения начались еще во время брака Михаила с Татьяной.
Однако сам Ширвиндт опроверг эти слухи. В 2020 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца — Михаилом.
Утопал в зелени и цветахВ последние годы своей жизни Александр Ширвиндт сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем и проходил лечение в больницах.
В 2020 году он перенес коронавирус, который привел к осложнениям в виде пневмонии. В 2022 году у актера была диагностирована стенокардия, а Новый 2024 год он встретил в больничной палате. К сожалению, 15 марта 2024 года, из-за осложнений, связанных с сердцем, он скончался в возрасте 89 лет.
Легендарный актер обладал значительным имуществом как в Москве, так и в Подмосковье. В его собственности находились: небольшая комната площадью 14 квадратных метров, земельный участок площадью 1300 квадратных метров и две квартиры. Одна из них, площадью 69,2 квадратных метра, была разделена пополам с супругой, а другая, более просторная, занимала 116,1 квадратного метра.
Его жена, Наталья Белоусова, с которой он был в браке с 1957 года, также владела недвижимостью. Ей принадлежал уютный дом в Подмосковье площадью 82 квадратных метра и большой участок земли площадью 4200 квадратных метров. Супруги жили то в московской квартире, то в Подмосковье. Их квартира в Москве располагалась в знаменитой высотке на Котельнической набережной и имела прекрасный вид на Москву-реку, а большой балкон летом утопал в зелени и цветах.
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Ошибка в завещанииВ завещании народного артиста Александра Ширвиндта указаны его сын, вдова и внуки. Однако после его обнародования возникло судебное разбирательство из-за ошибки в дате рождения старшего внука, Андрея Михайловича Ширвиндта. Чтобы исправить неточность и подтвердить свое право на наследство, Андрей подал иск в Пресненский суд Москвы.
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