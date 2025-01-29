Стало хуже: Врач раскрыл, как выступления на сцене влияют на здоровье 90-летней Алисы Фрейндлих

Алисе Фрейндлих (Фото: скрин-шот из фильма «Служебный роман», 1977 г.)
90-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вновь испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что в конце 2020 года актриса была госпитализирована с 80%-м поражением легких из-за коронавирусной инфекции.
«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — поделилась она недавно.
Однако актриса заявила, что несмотря на проблемы с сердцем и возраст, она не может расстаться со сценой из-за энергетической подпитки.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал две главные причины, по которым Алисе Фрейндлих стоит продолжать выступления на сцене.
«Во-первых, социальная востребованность человека — это очень важно. То есть она понимает, что нужна. Очень важно в этом возрасте осознавать свою нужность — не выдуманную, а реальную. У нее есть своя публика — ее помнят и любят. Она добавляет им жизни, а они — ей. Во-вторых, при подготовке к выступлению она тренирует свой мозг. А мозг — это самое главное, что определяет наше старение. Поэтому, по возможности, руководство театра, с моей точки зрения, должно сделать все, чтобы она продолжала работать», — объяснил эксперт.
По его словам, здесь также можно сказать о преемственности поколений: как молодые относятся к ветеранам, так и к ним будут относиться — это основа воспитания общества.
«Чувство локтя, уважение к старшим — это очень важная позиция в наше непростое время, уважение к женщине. Я считаю, что не на глобальную нагрузку, а по возможности можно работать в таком возрасте. Человек будет чувствовать себя в центре внимания», — сказал гериатр.
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