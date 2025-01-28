Тайна на миллиард: жена и любовница миллионера Зубкова выясняют отношения на шоу «Малахов». Внебрачный сын и кража 15 млн

Татьяна Беленок (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Жительница Волгограда Татьяна Беленок обратилась за помощью в шоу Андрея Малахова на Первом канале. Она рассказала, что 13 лет назад родила сына от влиятельного бизнесмена Владимира Зубкова, а сейчас сталкивается с преследованиями со стороны его бывшей жены Елены. Скандальные подробности истории в материале «Радио 1».
Осужден за покушение
По словам Беленок, ее отношения с Зубковым длились с 2008 по 2019 год, пока его не арестовали по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области. В марте 2023 года Зубков был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Также был приговорен к 20 годам колонии строгого режима его бывший начальник Михаил Музраев.
После ареста Зубкова весь бизнес был передан его жене Елене, которая была шокирована новостью о внебрачном ребенке мужа. По словам Татьяны, Елена наняла лучших адвокатов, чтобы создать ей невыносимые условия.
Владимир Зубков (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Татьяна, ранее управлявшая популярным гостиничным комплексом «Сосновый бор», утверждает, что после суда над Зубковым ее жизнь кардинально изменилась. Она была обвинена в хищении почти 15 миллионов рублей, что может привести к трехлетнему сроку в колонии общего режима. Суд первой инстанции признал ее виновной, однако приговор еще не вступил в законную силу, так как был обжалован в апелляционной инстанции.
«Единственное, за что мне страшно — мне страшно за моего сына. Потому, как он является, так уж получилось, наследником Зубкова. Если меня увезут в колонию, он здесь останется. Мне страшно, что они могут сделать с ним, как с претендентом на наследство», — рассказала Татьяна Беленок.
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Отказ от отцовства
Жительница Волгограда утверждает, что Владимир Зубков очень хотел стать отцом и активно ее поддерживал. Однако на суде осужденный бизнесмен отказался признавать свое отцовство.
«Я не признаю. Это полная глупость!» — заявляет Зубков.
Татьяна, в свою очередь, представила результаты ДНК-теста, которые подтверждают, что Владимир Зубков является отцом ее сына с вероятностью 99,99%. Тем не менее, предприниматель отверг и эти результаты.
Месть жены?
Елена Зубкова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Татьяна считает, что за ее проблемами стоит бывшая жена Зубкова, которая управляет его делами. Она рассматривает возбужденное против нее уголовное дело как месть и стремится к спокойствию и свободе.
«Мы ни на что не претендуем. Я не подавала на алименты. Мы не претендуем на наследство. Я на всю страну говорю, что мне нужно, чтобы эти люди оставили меня в покое с моим сыном», — утверждает Татьяна.
Сенсационное обвинение
Татьяна настаивает, что к хищению 15 миллионов рублей она отношения не имеет, поэтому вынуждена через суд доказывать отцовство состоятельного бизнесмена. В то же время бывшая жена Владимира Зубкова, Елена, считает, что Татьяна не раскрывает всю правду.
«До меня стали доходить слухи, что есть наследство поддельное. Если она хотела стать единственной наследницей «Соснового бора», то пусть это озвучит», — заявила Елена.
Тест ДНК
Татьяна Беленок готова к повторному тесту ДНК для своего сына, результаты которого будут обнародованы на всю страну. Андрей Малахов уже анонсировал продолжение запутанной истории.
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