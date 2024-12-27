Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов

Священный синод Русской православной церкви прокомментировал вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Он подчеркнул, что его отношения с близкими и его быт «не соответствуют образу монаха и священнослужителя». Об этом говорилось в опубликованных на сайте РПЦ документах.