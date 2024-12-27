Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях сообщил исполнитель одной из главных ролей, актёр и ведущий Юрий Горбунов.
Он поблагодарил Джонсона за то, что он согласился сняться в этом фильме. А также рассказал, что съёмочная группа по-доброму называет экс-политика Джонсонюком. В комедии Джонсон говорит на украинском языке.
Кроме того, Горбунов опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи с Джонсоном, на которых он говорит по-украински. Помимо поздравлений с Новым годом он произносит лозунг украинских националистов.
Актёр также анонсировал, что фильм выйдет на большие экраны 1 января.
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Кроме того, Горбунов опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи с Джонсоном, на которых он говорит по-украински. Помимо поздравлений с Новым годом он произносит лозунг украинских националистов.
Актёр также анонсировал, что фильм выйдет на большие экраны 1 января.
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Анастасия Чинкова