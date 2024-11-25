Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов и разрушила свое будущее.
Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.
До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
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«Этот лохматый имбецил <...> с русским почему-то именем Борис <...> прекратил те самые соглашения, на которых все должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Могло же закончиться, но нет», – сказала она.
Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.
До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
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Александр Климов