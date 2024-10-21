Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение вопроса о том, следует ли винить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, он оставляет на совести политика. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали», – подчеркнул Лавров.
По его словам, украинская делегация привезла свой собственный документ, который россияне согласились взять за основу. Ложь о том, что Владимир Путин что-то навязал, а украинцы ни на что не согласились, я оставляю на совести Бориса Джонсона, добавил Лавров.
Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в саботаже мирной инициативы Украины. В качестве примера он привел «препятствование Борисом Джонсоном переговорам в Стамбуле, результатом которых стало парафинирование проекта мирного соглашения между Россией и Украиной».
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Александр Климов