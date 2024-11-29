Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против РФ с помощью Украины

Борис Джонсон (Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Его слова передает газета The Daily Telegraph.
«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — заявил Джонсон.
По его словам, Великобритания морально ответственна за ситуацию, в которой сейчас находится Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум, где прописывались гарантии безопасности в условиях отказа Киева от ядерного оружия. Так, Джонсон считает, что Британия и США собственными руками лишили Украину ядерного оружия, которое страна могла бы использовать в конфликте.
Он также отметил, что Великобритания не должна отправлять боевые части на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Однако, по словам Джонсона, там стоит разместить «многонациональные европейские силы» которые бы патрулировали границу и помогали украинцам.
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