Борис Щербаков дважды упал и получил перелом шейки бедра – актёра экстренно прооперировали
Народного артиста России Бориса Щербакова экстренно прооперировали после двух падений, произошедших с разницей в две с половиной недели. Как сообщает Telegram-канал Mash, актёру потребовалась замена тазобедренного сустава – врачи установили эндопротез.
Первый инцидент случился 24 июля на даче: 75-летний Щербаков упал и сильно ударился бедром. Его госпитализировали, но спустя два дня выписали. Актёр продолжал передвигаться с помощью костылей, однако испытывал выраженную боль.
11 августа произошёл повторный несчастный случай – дома он снова упал, причём на то же самое правое бедро. Артиста вновь срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом шейки бедренной кости со смещением.
Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, и Борису Васильевичу была успешно проведена операция по установке эндопротеза. Сейчас он проходит восстановление, впереди его ждёт реабилитационный период.
Читайте также: