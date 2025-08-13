Борис Щербаков дважды упал и получил перелом шейки бедра – актёра экстренно прооперировали

13 августа 2025, 12:25

Актёру Борису Щербакову провели операцию по замене тазобедренного сустава

Борис Щербаков (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Народного артиста России Бориса Щербакова экстренно прооперировали после двух падений, произошедших с разницей в две с половиной недели. Как сообщает Telegram-канал Mash, актёру потребовалась замена тазобедренного сустава – врачи установили эндопротез.