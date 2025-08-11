Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
75-летний актёр Борис Щербаков доставлен в больницу с переломом шейки бедра
75-летний актёр Борис Щербаков оказался в столичной больнице с переломом шейки бедра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Несчастный случай произошёл днём: артист неудачно упал и получил сильный удар по ноге.
Сначала его доставили в медучреждение с подозрением на ушиб, однако обследование подтвердило перелом.
Это уже не первый подобный инцидент в жизни Щербакова.
Год назад он также был госпитализирован после падения на лестничной клетке в своём подъезде, тогда он получил травму головы.
