Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра

75-летний актёр Борис Щербаков доставлен в больницу с переломом шейки бедра
Борис Щербаков (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

75-летний актёр Борис Щербаков оказался в столичной больнице с переломом шейки бедра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



Несчастный случай произошёл днём: артист неудачно упал и получил сильный удар по ноге.

Сначала его доставили в медучреждение с подозрением на ушиб, однако обследование подтвердило перелом.

Это уже не первый подобный инцидент в жизни Щербакова.

Год назад он также был госпитализирован после падения на лестничной клетке в своём подъезде, тогда он получил травму головы.

Софья Метелева

