Адвокат коллегии Сергея Жорина госпитализирована после избиения в Москве
Юрист коллегии адвокатов «Жорин и партнёры» Юлия Шуваева была госпитализирована после инцидента с избиением, который произошёл 11 августа в районе проспекта Мира в Москве. Об этом сообщает РБК.
По информации, предоставленной экстренными службами столицы, состояние пострадавшей оценивается врачами как стабильное. Шуваева находится в одном из медицинских учреждений Москвы, где ей оказывают необходимую помощь.
Сам Жорин заявил, что личность избившего сотрудницу его коллегии мужчины была оперативно установлена, однако после допроса он был отпущен. В связи с этим адвокат подчеркнул, что обратился к руководству столичной полиции с требованием уделить больше внимания произошедшему. Также он подтвердил госпитализацию Шуваевой.
Следствие продолжается, обстоятельства нападения и мотивы агрессора устанавливаются.
