Адвокат коллегии Сергея Жорина госпитализирована после избиения в Москве

12 августа 2025, 12:21

Фото: iStock/wutwhanfoto

Юрист коллегии адвокатов «Жорин и партнёры» Юлия Шуваева была госпитализирована после инцидента с избиением, который произошёл 11 августа в районе проспекта Мира в Москве. Об этом сообщает РБК.