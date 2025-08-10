Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле вместе с дочерью-студенткой

10 августа 2025, 12:56

Фото: iStock/timltv

Главврач Ивановской городской больницы №7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь погибли в трагической аварии на гидроцикле. Инцидент произошёл накануне вечером в посёлке Каменка Ивановской области, сообщает Telegram-канал SHOT.