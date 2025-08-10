Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле вместе с дочерью-студенткой
Главврач Ивановской городской больницы №7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь погибли в трагической аварии на гидроцикле. Инцидент произошёл накануне вечером в посёлке Каменка Ивановской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
В выходные семья находилась на отдыхе у реки Сунжа. Евгений и его дочь решили прокатиться на гидроцикле вместе с водителем. Однако на большой скорости гидроцикл потерял управление и врезался в опору пешеходного моста. Водителя спасателям удалось госпитализировать в тяжёлом состоянии, но главврача и его дочь спасти не удалось.
Евгений Стулов был назначен исполняющим обязанности главного врача больницы №7 в начале августа этого года. Он имел звание «Почётный донор России» и работал хирургом. Его дочь училась в медицинском университете и уже работала в стационаре той же больницы.
Читайте также: