Борис Титов назвал вина из Белоруссии «шмурдяком»

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Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, Борис Титов, высказал своё мнение о грядущем ввозе в Россию продукции Минского завода виноградных вин.
Российские импортёры начали ввозить в страну продукцию Минского завода виноградных вин. Некоторые наименования этой продукции схожи с названиями западных вин.
Российские производители не могут называть вином продукцию, созданную не их российских виноматериалов, а у белорусских виноделов такого ограничения нет.
Кроме того, белорусские производители не платят импортные пошлины, которые применяются с 2023 года в отношении вин из ЕС.
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«Важно не только смотреть на декларации на импорт, но и анализировать, какие товары и по каким ценам будут поставляться. Если на рынке появится много напитков из Минска, которые относятся к более дешёвому сегменту, то возникает вопрос: в чём тогда поддержка отечественного производителя? Почему товары, которые теперь запрещены для продажи в нашей стране, разрешены для импорта из соседних государств? Каков экономический смысл таких решений?» — отмечает Титов.
Российские производители не могут называть вином продукцию, созданную не их российских виноматериалов, а у белорусских виноделов такого ограничения нет.
Кроме того, белорусские производители не платят импортные пошлины, которые применяются с 2023 года в отношении вин из ЕС.
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Мира Полтева