Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона

Фото: istock/evgenyatamanenko
Лето — это не только тепло, но и ярко. Знойность и насыщенность самого солнечного времени года пробуждают в людях желание наряжаться и выглядеть эффектно.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона.
Сжатая ткань: шикарная новость для тех, кто не любит гладить. Теперь не нужно отпаривать вещи, потому что появился тренд на нарочитость, небрежность, расслабленность. Мятые вещи — на пике моды, заломы в одежде можно увидеть и в платьях, и в юбках, и в топах, и в брюках — везде.
Многослойность: достаточно надеть друг на друга две майки и завязать их узелком. Банально, но интересно.
Принт «ракушка»: ей украшают все. Такой принт может создать романтичный образ, при этом он будет смотреться не так банально, как цветочек, горошек или турецкий огурец. Это хорошее напоминание о море. Главное — не перебарщивать, а добавлять детально.
Юбка в клетку: длинная, короткая, с плиссировкой, с захлестом, на низкой посадке или высокой — любая. Можно носить с топами, рубашками, туфлями, кроссовками.
Трикотажные топы: без косточек, без кружева, простые. Мода на бельевой стиль.
Проводные наушники: они стали использоваться как серьги. Их можно украшать стразами, вставлять в уши, создавать из них ожерелье или кафы. Необычно смотрятся такие вещи из проводных затычек.
Съемные кольца-ногти: вместо того, чтобы делать маникюр под каждый образ, придумали такое. Снимаете, меняете и идете в этот мир поражать всех своими пальцами.
«Так розовеют мужчины, когда занимаются спортом» или «тебя поцеловало солнце»: фреш, загорелость, веснушчатость. Наносить румяна треугольником от кончика носа к верхней части уха, и все это растушевывать. Еще забываем тонкие брови, возвращаемся к естественным, пышным бровям.
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Тренды в одежде
Сжатая ткань: шикарная новость для тех, кто не любит гладить. Теперь не нужно отпаривать вещи, потому что появился тренд на нарочитость, небрежность, расслабленность. Мятые вещи — на пике моды, заломы в одежде можно увидеть и в платьях, и в юбках, и в топах, и в брюках — везде.
Многослойность: достаточно надеть друг на друга две майки и завязать их узелком. Банально, но интересно.
Принт «ракушка»: ей украшают все. Такой принт может создать романтичный образ, при этом он будет смотреться не так банально, как цветочек, горошек или турецкий огурец. Это хорошее напоминание о море. Главное — не перебарщивать, а добавлять детально.
Юбка в клетку: длинная, короткая, с плиссировкой, с захлестом, на низкой посадке или высокой — любая. Можно носить с топами, рубашками, туфлями, кроссовками.
Трикотажные топы: без косточек, без кружева, простые. Мода на бельевой стиль.
Аксессуары
Проводные наушники: они стали использоваться как серьги. Их можно украшать стразами, вставлять в уши, создавать из них ожерелье или кафы. Необычно смотрятся такие вещи из проводных затычек.
Съемные кольца-ногти: вместо того, чтобы делать маникюр под каждый образ, придумали такое. Снимаете, меняете и идете в этот мир поражать всех своими пальцами.
Макияж
«Так розовеют мужчины, когда занимаются спортом» или «тебя поцеловало солнце»: фреш, загорелость, веснушчатость. Наносить румяна треугольником от кончика носа к верхней части уха, и все это растушевывать. Еще забываем тонкие брови, возвращаемся к естественным, пышным бровям.
«Главный тренд — быть на своей волне. Примеряйте, пробуйте, выходите из зоны комфорта и наслаждайтесь собой», — завершила разговор стилист Палюткина.
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Анастасия Бондарева