Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр

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Зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев заявил, что в России необходимо составить список вредных для психики детей видеоигр.
По его мнению, такая мера может способствовать безопасности детей.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре.
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«Некоторые игры могут быть особенно опасны для детей и подростков. Они в силу возраста иногда не могут верно расставить приоритеты между виртуальным и реальным. Говорить, что компьютерные игры однозначно вредны, нельзя. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачёв.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре.
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Мелисса Тимофеева