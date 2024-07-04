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Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр

04 июля 2024, 17:49
Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев заявил, что в России необходимо составить список вредных для психики детей видеоигр.
По его мнению, такая мера может способствовать безопасности детей.

«Некоторые игры могут быть особенно опасны для детей и подростков. Они в силу возраста иногда не могут верно расставить приоритеты между виртуальным и реальным. Говорить, что компьютерные игры однозначно вредны, нельзя. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачёв.



Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре.

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#безопасность
#россия
Подмосковные коммунальщики готовы к приближающемуся урагану
04 июля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного урагана.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и представляет опасность для жителей. Поваленные деревья, помятые гаражи, искорёженные заборы – всё это нежелательные последствия стихии. 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать необходимую помощь», – отметил Мурашов.
В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья предупредили, что во время грозы и сильного ветра нужно по возможности оставаться дома, а на улице не прятаться под деревьями и сооружениями во дворах.

Также следует закрыть все окна, двери и чердаки. С балконов и лоджий необходимо убрать всё, что может унести ветер.

Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#непогода
#коммунальные службы
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В осенний призыв 2024 большинство призывников получат бумажные повестки
04 июля 2024, 17:32

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Бумажные повестки останутся в большинстве регионов в осенний призыв 2024 года
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании палаты парламента.

«Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом, то есть использование бумажных повесток, оно останется в подавляющем большинстве субъектов. Осенью заработает и реестр воинского учёта», — отметил Картаполов в ходе рассмотрения законопроекта о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. В этом реестре будут храниться данные о гражданах, которые подлежат воинскому учёту. Среди этих данных: личные и паспортные сведения, СНИЛС и ИНН, информация о гражданстве (в том числе о наличии иностранного гражданства), адрес места жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

Важно отметить, что в реестре не будет содержаться информация, которая является государственной или охраняемой законом тайной.

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#информация
#призывник
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Названы самые востребованные дачные автобусные маршруты Подмосковья
04 июля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 40 сезонных автобусных маршрутов до дачных посёлков и СНТ действует на территории Московской области, о том, какие из этих маршрутов наиболее востребованы, рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом году больше всего пассажиров обслужил дачный маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, за три месяца работы на нём совершили более 32,7 тыс. поездок. Второе место в рейтинге востребованности занял маршрут №51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок»: пассажиры сделали на нём около 26 тысяч поездок. А замыкает топ-3 рейтинга маршрут №21 «Раменское (3-й кв.) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)» с почти 22 тысячами поездок». — говорится в сообщении.
Всего на дачных маршрутах Московской области с момента их запуска в этом году было совершено более 217 тысяч поездок.

В министерстве напомнили, что большинство дачных маршрутов работает с пятницы по воскресенье. Полностью сезонные маршруты планируют отменить до конца октября.

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#дачники
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Россияне раскрыли, как проголосовали бы на выборах в США
Опрос: Россияне проголосовали бы за Роберта Кеннеди — младшего
04 июля 2024, 17:07

Фото: iStock/twinsterphoto

Опрос среди читателей проекта Новости Mail показал, что россияне, будь у них возможность принять участие в выборах США, отдали бы свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего.
Так ответили 31% опрошенных.

«Если бы респондентам предоставили возможность проголосовать на предстоящих выборах США, то самым популярным кандидатом оказался бы Роберт Кеннеди — младший, за которого отдал бы свой голос каждый третий участник опроса», — приводит Газета.ру результаты исследования.

На втором месте оказался бывший глава США Дональд Трамп.

Ранее стало известно о том, что более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства.

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#россияне
#опрос
#общество
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План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%
04 июля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с начала сезона уже благоустроили 176 дворовых территорий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
Комплексное благоустройство дворов проводится для повышения качества жизни и комфорта жителей региона. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».
«Муниципалитеты продолжают благоустройство по 192 адресам. Сегодня выполнено 28% запланированных работ, благоустроено 176 дворовых территорий. Всего в этом году обновят 620 дворов в 57 городских округах, что значительно улучшит облик и поднимет качество жизни местных жителей», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как пояснили в министерстве, ремонт дворов уже завершён в четырёх городских округах – Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино и Молодёжный.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#благоустройство
#дворы
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
04 июля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Всем торговым центрам Московской области придётся заключить договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
ТЦ являются крупнейшими мусорообразователями региона. Транспортная упаковка, пищевые отходы, одноразовая посуда, рекламные проспекты и испорченные товары требует своевременно вывоза. Как пояснили в министерстве, заключение договоров поможет улучшить санитарное состояние вблизи торговых центров и снизить расходы бюджета на ликвидацию навалов.
«Иногда собственники торговых объектов, желая сэкономить на утилизации отходов, обращаются к серым возчикам и отправляют отходы на стихийные свалки. Наша цель – перевести все подмосковные торговые центры на договоры с региональными операторами, чтобы процедура была прозрачной», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, заключить договор с региональным оператором предстоит ещё 191 торговому центру.

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#тц
#торговый центр
#минчистоты
#договор
#мусор
#отходы
#подмосковье
#московская область
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В Химках в этом году очистят около 40 пожарных водоёмов
04 июля 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках в этом году проведут санитарную очистку 39 пожарных водоёмов. Работы пройдут в поселениях Кутузовское и Лунёвское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ухоженный водоём – не только украшение посёлка, но и место забора воды в случае пожара. Сейчас многие пруды заросли травой, затянулись ряской и погрязли в мусоре. В планах специалистов «Химспаса» – очистить береговые линии от сухостоя, удалить деревья, мусор и грязь, которые препятствуют забору воды. Специалисты уже начали устранять сухие ветки и мусор.
«Все пруды мы очистим и оснастим подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды. Это необходимо для пожаротушения», – пояснил начальник отдела пожарной безопасности «Химспаса» Виталий Плахов.
На этой неделе санитарную уборку провели в деревне Владычино. Там убрали из пруда весь мусор, сухую листву, опавшие ветки деревьев и водоросли. Оперативные группы «ХимСпаса» ежедневно патрулировали места массового отдыха. Очистка прудов в Лунёвском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. Всего на территории городского округа расположено более 100 водоёмов.

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#химки
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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В России запустили сервис для бесплатного провоза гуманитарных грузов
04 июля 2024, 15:56

Фото: iStock/Miguel Perfectti

Сервис #МЫВМЕСТЕ для бесплатного провоза гуманитарных грузов в новые регионы по платным дорогам запустили в России, соглашение об этом компания «Российские автомобильные дороги» подписала с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ) и Народным фронтом «За Россию», сообщает пресс-служба АВЦ.
«Сервисом могут воспользоваться как физические лица, так и различные волонтёрские, общественные, социально ориентированные некоммерческие и прочие организации, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — говорится в сообщении.
Сервис координируют местные штабы #МЫВМЕСТЕ, в настоящее время к проекту присоединись 43 российских региона.

Подробная информация о работе сервиса размещена на официальном сайте проекта мывместе.рф.

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#гуманитарная помощь
#новые регионы
#россия
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Жители Кузбасса пожаловались на наступление осени
04 июля 2024, 15:47

Фото: iStock/5PH

Жители Кузбасса обратили внимание на ранее наступление осени в регионе.
Так, очевидцы фиксируют среди зелёных листьев жёлтые, а ветки выглядят так, будто уже готовятся к «зимней спячке».

«Растениям может быть не хватает влаги, микро- или микроэлементов. Сильная жара влияет на вегетацию растений. Чтобы точно узнать причину, необходимо провести исследования», — объяснили в беседе с «Сiбдепо» в Кузбасском ботаническом саду.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал грозовые дожди, град и опасный порывистый ветер в предстоящие выходные в столице.

«После очень жаркой рабочей недели москвичи будут вознаграждены относительным похолоданием в выходные. Но ценой этому станут послеполуденные грозовые дожди, временами очень сильные, в пятницу. Также не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22-27 м/с, что очень опасно», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее сообщалось, что подмосковное Минэнерго на фоне аномальной жары усилило контроль за энергосетевым оборудованием, работающим в условиях повышенной нагрузки.

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