Задержан замгендиректора «Роскосмоса» Фролов

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В «Роскосмосе» сообщили о задержании заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. Детали обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении СК РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
По версии следователей, заместитель генерального директора «Роскосмоса» вступил в преступный сговор с ещё двумя соучастниками преступления. СК утверждает, что они похитили из госбюджета не менее 435 млн. руб.
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