Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны

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Специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она выведет на околоземную орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ.
Корабль среднего класса «Союз-2.1б» доставит на околоземную орбиту космический аппарат (спутник) в интересах министерства обороны РФ. Предыдущий запуск с космодрома в Архангельской области был осуществлён в ноябре.
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Александр Бойцов