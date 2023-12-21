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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны

21 декабря 2023, 12:34
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она выведет на околоземную орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ.

По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, запуск ракеты был произведен в четверг, 21 декабря, в 11:48 по Москве с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области (космодром Плесецк). Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.

Корабль среднего класса «Союз-2.1б» доставит на околоземную орбиту космический аппарат (спутник) в интересах министерства обороны РФ. Предыдущий запуск с космодрома в Архангельской области был осуществлён в ноябре.

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Глава Генштаба РФ Герасимов: действия НАТО в Европе усиливают риск конфронтации
21 декабря 2023, 12:54

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Действия НАТО негативно влияют на политическую ситуацию в Европе. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Выступая на брифинге перед журналистами, он подчеркнул, что агрессивная политика Североатлантического альянса провоцирует возникновение излишней напряжённости и многократно увеличивает риск возникновения конфронтации. Бесконечное накачивание Украины оружием также противоречит лицемерным утверждениям западных политиков об их стремлении к миру, добавил генерал.

Глава российского Генштаба также отметил, что в целом военно-политическая обстановка в мире претерпевает значительные изменения. Уже для всех очевидно, что формируется новый многополярный мир, а гегемония США и их союзников безвозвратно уходит в прошлое.

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#политика
#мир
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Посольство РФ прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения
Посольство выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения
21 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/alexis84

Посольство РФ в Ереване в своем заявлении выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.
Отмечается, что решение о приостановке вещания филиала российского средства массовой информации в Армении принято всего через семь дней после прошедших 14 декабря консультаций между министерствами двух стран. В посольстве добавили, что данный шаг «не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений РФ и Армении».

Напомним, комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

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#посольство
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Bloomberg: Шесть танкеров с нефтью из России не пустили в Индию
21 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября. За последнюю неделю к нему присоединились ещё два корабля этой же компании. Все они направлялись в порт Вадинар.

По данным агентства, также не достигли пункта назначения еще три корабля — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект». Они направлялись в порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую у побережья острова Сахалин и на Дальнем Востоке.

О причинах задержки судов не сообщается, но не исключено, что частью ответа на этот вопрос могут быть санкции в отношении продавцов, перевозящих российскую нефть выше предельной цены в 60 долларов, установленной странами G7.

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#сахалин
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Избирательный штаб Владимира Путина начал работу в московском Гостином Дворе
21 декабря 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

В московском Гостином Дворе начал свою работу избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. Штаб будет функционировать в круглосуточном режиме.
На посту руководителя штаба, как и во время предыдущих выборов, будет действовать Андрей Ярин, начальник управления президента по внутренней политике, передают «Ведомости». В состав органа войдут и публичные люди, и чиновники, которым придётся формально взять отпуск на время предвыборной работы. В настоящий момент структура штаба практически полностью сформирована.

В этом году у штаба новый пресс-секретарь — журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями штаба стали главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артём Жога и актёр, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Отдельным направлением работы штаба будет обучение волонтёров правилам сбора подписей в поддержку кандидата. Этим будут заниматься профессиональные юристы.

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«Это стоит того»: Запад предлагает Украине сдать часть своей территории
RS: Украине нужно признать потерю территорий для достижения мира
21 декабря 2023, 11:20

Фото: istock / Liukov

Украине нужно принять утрату территорий с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале обращают внимание, что так сделала Финляндия во время советско-финской войны.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», – пишут в статье.
Отмечается, что конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять еще больше территорий.

В материале сказано, что сегодня украинское правительство остается непоколебимым в своих планах вернуть все утраченные территории, включая Крым. Но военные реалии говорят о то, что у ВСУ нет шансов этого сделать. Из-за этого Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, подытожили в публикации.

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#правительство
#украина
#крым
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Отец спас двухлетнюю дочь ценой собственной жизни
Denver7: в США мужчина попал под машину, спасая маленькую дочь
21 декабря 2023, 10:34

Фото: istock / Wavebreakmedia

В США мужчина собственной жизни спас маленькую дочь. Об этом сообщает издание Denver7.

Инцидент произошел 7 декабря в городе Денвер, штат Колорадо. Алонсо Гарсия вышел с маленькой дочкой Лизабет прогуляться. Девочка была в коляске. Мужчина переходил дорогу и заметил, что на них несется машина. Алонсо успел толкнуть коляску и спасти жизнь малышки, он сам оказался под колесами.

Отец получил серьезные травмы — перелом ребер, локтя и лодыжки и разрыв крестообразной связки. Его экстренно доставили в больницу, где он провел сутки.

«Он просто плакал и спрашивал, где Лиз. Он твердил: «С ней все в порядке? Она получила какие-нибудь травмы? Где она?» — рассказала сестра пострадавшего, Карла Аланис.
Несмотря на травмы, мужчина выписали 8 декабря. Аланис думала, что брат восстанавливается дома, но когда через 2 дня пришла к нему, то увидела, что Алонсо находится без сознания. Она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти его.

Сейчас семья ждет результатов вскрытия, чтобы выяснить, можно ли было спасти его. Водителя, который сбил мужчина, привлекли к ответственности за неосторожное вождение, повлекшее за собой травмы.

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#сша
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#смерть
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Актер Машков, Герой ДНР Жога, врач Лысенко стали сопредседателями штаба Путина
21 декабря 2023, 10:16

Фото: iStock/rarrarorro

В Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательный штаб будет работать круглосуточно, при этом часы приема по будням с 9.00 до 18.00. Кампания Путина имеет логотип, оформленный в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024.

Сопредседателями избирательного штаба Путина стали лава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.

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#рф
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Rzeczpospolita: Госдеп США видит в Польше будущего лидера Евросоюза
21 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/delray77

Вашингтон был бы очень доволен лидерству Польши среди европейских государств. Эта страна тратит значительно больше многих других на оборонные нужды.
Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен. Он указал, что если примерно 2/3 американских союзников в Европе тратят на оборону примерно 2% от ВВП, то Польша расходует на эти цели намного больше. И эта страна является важным звеном в реализации решения об усилении восточного фланга НАТО, добавил он.

Вернувшийся на пост премьер-министра страны Дональд Туск пообещал, что с его приходом к власти Польша останется «сильным звеном» в Североатлантическом альянсе и надёжным союзником США. Кроме того, страна вернёт себе лидирующие позиции в Евросоюзе, добавил Туск.

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NYT: В суды 16 штатов поступили иски с требованием не допустить Трампа к выборам
21 декабря 2023, 09:19

Фото: istockphoto/rarrarorro

В суды как минимум 16 штатов поступили иски, содержащие требование не допустить Дональда Трампа к участию в президентских выборах. Ранее такой же иск уже удовлетворил Верховный суд штата Колорадо.
По сообщению газеты The New York Times, противники Трампа ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента страны не может лицо, причастное к организации мятежей. Авторы исков утверждают, что к мятежу можно отнести события вокруг штурма Капитолия, происходившие в январе 2021 года.

Эксперты-политологи считают, что судьи сейчас оказались в весьма затруднительном положении, так как любое их решение может вызвать недовольство половины населения того или иного штата. По мнению аналитиков, это связано с высоким уровнем политизированности американского общества.

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#сша
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