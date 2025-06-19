Бородатый москвич пытался тихонько спереть интимную смазку

Бородатый воришка попался на краже интимной смазки в Москве
Фото: iStock / photosvit

Ничего необычного, просто мужчина средних лет с густой бородой попытался незаметно присвоить флакон интимной смазки прямо из-под носа фармацевта в Москве.



Как отмечает «МК», инцидент произошел в аптечном пункте на улице Малое Понизовье. Бородач подошел к сотруднице заведения, сделал какой-то заказ и отвлек ее внимание.

Воспользовавшись моментом, пока девушка отвернулась, мужчина быстро схватил нужный товар с полки и спрятал его в карман куртки. Вора ищут.





Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0