Бородатый москвич пытался тихонько спереть интимную смазку
Бородатый воришка попался на краже интимной смазки в Москве
Ничего необычного, просто мужчина средних лет с густой бородой попытался незаметно присвоить флакон интимной смазки прямо из-под носа фармацевта в Москве.
Как отмечает «МК», инцидент произошел в аптечном пункте на улице Малое Понизовье. Бородач подошел к сотруднице заведения, сделал какой-то заказ и отвлек ее внимание.
Воспользовавшись моментом, пока девушка отвернулась, мужчина быстро схватил нужный товар с полки и спрятал его в карман куртки. Вора ищут.
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