Юрист рассказал, когда в машине нельзя громко слушать музыку

19 июня 2025, 18:15

Юрист Соловьёв рассказал, когда нельзя громко слушать музыку в машине

Фото: Istock/LanaStock

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Татар-информ» сообщил об административном правонарушении при громко включённой музыке в автомобиле.





Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ напомнил о разъяснении Верховного суда РФ. По словам Соловьёва, когда в машине люди громко слушают музыку это признаётся нарушением общественного порядка.

«Всё зависит от того, в какое время звучит музыка. В каждом регионе есть свой закон о тишине. Соответственно человеку нужно открывать региональный закон о тишине и региональный кодекс об административных правонарушениях и смотреть, какая ответственность там предусмотрена», — отметил Иван в разговоре с «Татар-информ».