Бородин предложил проверять товары с изображением Путина
Все товары, на которых используется изображение президента России, должны проходить обязательную проверку правоохранительных органов. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью изданию «Абзац».
По его словам, производство и продажа таких изделий необходимо согласовывать с государственными структурами, чтобы избежать злоупотреблений и несанкционированного использования образа главы государства.
«Такие вещи должны быть согласованы. А то у нас любой захотел – сделал на майке изображение президента. Что эта майка несет в общество? Я считаю, что все должно быть контролируемо, законодательно проработано и должна быть ответственность за все эти вещи», — подчеркнул Бородин.
Он отметил, что использование имени и фотографии Владимира Путина в коммерческих целях недопустимо без соответствующего разрешения. Идеальным решением, по мнению общественника, было бы получение официального согласия от администрации президента.