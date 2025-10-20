Бородин предложил проверять товары с изображением Путина

20 октября 2025, 13:24

Фото: iStock/Cylonphoto

Все товары, на которых используется изображение президента России, должны проходить обязательную проверку правоохранительных органов. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью изданию «Абзац».





По его словам, производство и продажа таких изделий необходимо согласовывать с государственными структурами, чтобы избежать злоупотреблений и несанкционированного использования образа главы государства.





«Такие вещи должны быть согласованы. А то у нас любой захотел – сделал на майке изображение президента. Что эта майка несет в общество? Я считаю, что все должно быть контролируемо, законодательно проработано и должна быть ответственность за все эти вещи», — подчеркнул Бородин.