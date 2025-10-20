Эксперт объяснил, как биометрия защитит россиян при сделках с недвижимостью
Экономист Беляев: биометрия при сделках с недвижимостью защитит от мошенников
Биометрия при сделках с недвижимостью поможет защитить клиентов от мошенников. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.
По словам эксперта, биометрия позволит идентифицировать личность и убедиться, что человек совершает операцию осознанно, а не под давлением злоумышленников. Он также отметил, что такое нововведение является частью технологического процесса.
«Сейчас идет цифровизация всей жизни. В связи с этим соответствующим образом меняются все основы, в том числе совершение финансовых сделок и переводов», – заключил собеседник агентства.Напомним, способ офомления сделок с недвижимостью по биометрии станет возможным в России 1 июля 2026 года.