Эксперт объяснил, как биометрия защитит россиян при сделках с недвижимостью

20 октября 2025, 12:59

Экономист Беляев: биометрия при сделках с недвижимостью защитит от мошенников

Фото: Медиасток.рф

Биометрия при сделках с недвижимостью поможет защитить клиентов от мошенников. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.





По словам эксперта, биометрия позволит идентифицировать личность и убедиться, что человек совершает операцию осознанно, а не под давлением злоумышленников. Он также отметил, что такое нововведение является частью технологического процесса.

«Сейчас идет цифровизация всей жизни. В связи с этим соответствующим образом меняются все основы, в том числе совершение финансовых сделок и переводов», – заключил собеседник агентства.