Юрист Романова напомнила, что с 1 ноября налоговая сможет взыскивать долги без суда

20 октября 2025, 13:08

Юрист Романова: налоговая сможет взыскивать долги без суда с 1 ноября

Фото: iStock/blinow61

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать долги с физлиц без обращения в суд. Об этом в беседе с RT рассказала исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова.





По её словам, новый порядок распространяется на тех граждан, которые не оплатили имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отражённые в уведомлениях ФНС. Ранее налоговая служба должна была обращаться в суд и ждать исполнительного листа, а теперь сможет напрямую требовать списание средств.





«Механизм выглядит так: инспекция выносит решение о взыскании, размещает его в специальном реестре, а через семь дней направляет поручение в банки. Банк обязан исполнить его так же, как исполнительный документ, и списать деньги со счёта должника в пользу бюджета», — пояснила Романова.