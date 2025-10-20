Юрист Романова напомнила, что с 1 ноября налоговая сможет взыскивать долги без суда
Юрист Романова: налоговая сможет взыскивать долги без суда с 1 ноября
С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать долги с физлиц без обращения в суд. Об этом в беседе с RT рассказала исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова.
По её словам, новый порядок распространяется на тех граждан, которые не оплатили имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отражённые в уведомлениях ФНС. Ранее налоговая служба должна была обращаться в суд и ждать исполнительного листа, а теперь сможет напрямую требовать списание средств.
«Механизм выглядит так: инспекция выносит решение о взыскании, размещает его в специальном реестре, а через семь дней направляет поручение в банки. Банк обязан исполнить его так же, как исполнительный документ, и списать деньги со счёта должника в пользу бюджета», — пояснила Романова.Гражданин получит уведомление через личный кабинет ФНС или портал «Госуслуги». Если на счетах не окажется средств, налоговая сможет взыскивать долг за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения установленной процедуры.
Под автоматическое списание попадут все денежные средства на счетах — в рублях, иностранной валюте, электронных кошельках, цифровом рубле и даже обезличенных металлических счетах. При этом закон защищает от списания имущество повседневного пользования и социальные выплаты.
Если налогоплательщик считает начисления ошибочными, он может подать возражения или жалобу. В таком случае взыскание будет идти через суд, а автоматическое списание приостановят.
Эксперт рекомендовала заранее проверять уведомления в личном кабинете и погашать задолженности добровольно, чтобы избежать неприятностей.