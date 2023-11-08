«Не доживу до пенсии»: Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ

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Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Генриховна Дмитриева в интервью «Радио 1» рассказала про пенсионные реформы и на кого они повлияют больше всех.
Дмитриева заявила, что сейчас пенсионная формула регулярно меняется. Она рассказала, что сейчас происходит наложение двух реформ. Одна из них началась с 2002 года и заключалась в переходе на частично накопительную пенсионную систему.
К 2014 году косвенно признали, что данная система создает дефицит в бюджете пенсионного фонда и люди перестали делать отчисления на накопительную часть.
«На самом деле, для пенсионеров, и будущих и нынешних, это хорошо, потому что раньше они отчисляли на накопительную часть, это все идет на страховую часть», — объяснила Дмитриева.
Дмитриева также рассказала, что отчисления должны прирастать и индексироваться каждый месяц. Например, люди с 1958 по 1966 годов рождения, которые уже вышли на пенсию, попали на 2 года в накопительную пенсионную систему. Она какое-то время отчисляли деньги, а потом получили единовременную выплату, которая похожа на беспроцентный вклад.
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Хуже всех оказалось гражданам с 1967 по 1970 года рождения, так как они позже выходят на пенсию в возрасте 60 и 65 лет, учитывая изменения пенсионного возраста. Кроме того, они в течение 12 лет отчисляли на накопительную часть, тем самым уменьшая свою страховую часть пенсии.
Оксана Генриховна также рассказала про бальную систему. Она введена с 2015 года и включает в себя изменения страхового стажа с 5 до 15 лет. Кроме того, на число балов вводится ограничение — у человека должно быть не меньше 15 баллов, что он мог рассчитывать на пенсию. Она объяснила, что стоимость одного бала должна равняться одному минимальном размеру оплаты труда. Но на практике, стоимость 1 балла превышает МРОТ.
Депутат объяснила, что те, кто получает небольшую зарплату, примерно на уровне МРОТ, или те, кто работал на полставки, этот балл не вырабатывают. Этим людям предложат выйти на пенсию по положенным срокам или докупить баллы. Если человек не хочет покупать, то можно выйти на социальную пенсию, которая наступает через 5 лет после страховой.
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Дмитриева заключила, что больше всего от пенсионных реформ пострадает поколение 1967 года и младше, так как они «политически неорганизованное поколение» и никогда не рассчитывали на пенсию.
«Пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста произошла именно потому, что она пришлась на поколение 67 года рождения и младше. То есть ту, которая никогда не рассчитывала на государство», — выразила мнение депутат.Но при этом, порядка 90% при приближении к пенсионному возрасту начинают задумываться о выплатах, так как не все смогут и дальше работать из-за возраста и здоровья.
Она также привела в пример более старшие поклонения, выходящие в 2005 на демонстрации, когда их лишали льгот и смогли оказать влияние на конечно принятие решений. В то время как при повышении пенсионного возраста никто не высказывал недовольство.
«Это (повышение пенсионного возраста — прим.ред. ) самое отрицательное, имеющее негативное следствие, решение в социальной области за последние годы», — заключила Дмитриева.
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