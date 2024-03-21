Боррель: Евросоюз не станет умирать за Донбасс

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.
«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — пояснил Боррель.
Свое заявление Боррель сделал на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона про отправку европейских войск на Украину. Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия «не выиграла эту войну» и что для Франции «нет никаких красных линий» в деле поддержки Украины.
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