Евросоюз не продлит режим беспошлинной торговли с Украиной после 2025 года

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Евросоюз может не продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины после июня 2025 года. Об этом сообщает корреспондент польской радиостанция RMF FM, пишет ТАСС.
Еврокомиссия приняла решение об отмене пошлин и квот на украинские товары весной 2022 года сроком на год. В июне 2023 года она продлила эту меру еще на год. В текущем году власти задумались над изменением установившейся ситуации.
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Мария Федоровцева