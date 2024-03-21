Политолог Нарочницкая: «Идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы»

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Ведущий сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости появления войск НАТО на Украине.
Она напомнила, что Франция с самого СВО проводила активную антироссийскую риторику, однако по существу оказывала наименьшую поддержку Киеву.
Кроме этого, специалист отметила версию о том, что подобные заявления Макрону навязываются США, которые преследуют цель заморозить конфликт на Украине, а французского лидера здесь используют в качестве «ястреба» для торгов о линии раздела.
Также Макрон делал заявления о возможности поставить французские ядерные силы на службу ЕС. К таким высказываниям, по мнению эксперта, надо относится серьёзно. Однако, что касается отправки военного контингента на Украину, то это сложнореализуемая задача, поскольку во Франции поддержки таким мерам в обществе нет, считает Нарочницкая.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Кроме этого, специалист отметила версию о том, что подобные заявления Макрону навязываются США, которые преследуют цель заморозить конфликт на Украине, а французского лидера здесь используют в качестве «ястреба» для торгов о линии раздела.
«Любимая идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы. В кавычках «автономия», так как речь идёт о развитии военной компоненты евроинтеграции. Это старая французская идея. Она пока не поддерживается в ЕС, но продвижению этой идеи, в представлении Макрона, может помочь акцент на императиве безопасности, российской угрозе, необходимости военных усилий», — добавила в беседе с Pravda.Ru Нарочницкая.
Также Макрон делал заявления о возможности поставить французские ядерные силы на службу ЕС. К таким высказываниям, по мнению эксперта, надо относится серьёзно. Однако, что касается отправки военного контингента на Украину, то это сложнореализуемая задача, поскольку во Франции поддержки таким мерам в обществе нет, считает Нарочницкая.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Мелисса Тимофеева