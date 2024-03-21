Политолог Нарочницкая: «Идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы»

В Соединенных Штатах спикер палаты представителей Майк Джонсон в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*-флагов над американскими посольствами, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.