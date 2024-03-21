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В министерстве обороны Великобритании заявили, что международная репутация страны падает. Причина заключается в недостаточной поддержке киевского режима в ходе конфликта на Украине.
Также в в публикации сказано, что один из чинов министерства обороны подчеркнул, что в настоящий момент украинцы разочарованы позицией Лондона. Немецкие власти также указывали, что Великобритании следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.
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Александр Бойцов