«Борщевой набор» за год прибавил в цене до 38%
Цены на овощи для «борщевого набора» за год выросли на 20–38%. Самую заметную динамику показала капуста: килограмм сейчас обходится в 28 рублей, что на 38% дороже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NTech.
Свекла прибавила 32% и достигла 35,4 рубля за килограмм. Картофель подорожал на 30%, до 41,5 рубля. Стоимость моркови увеличилась на 20% — до 43,5 рубля за килограмм.
За последний год репчатый лук заметно подорожал: его средняя розничная цена увеличилась на 32%. Сейчас килограмм продукта в среднем стоит 45,2 рубля, тогда как годом ранее его можно было приобрести примерно за 34,2 рубля.
Эксперты связывают рост цен с сокращением посевов после резкого падения стоимости овощей годом ранее. На рынок повлияли и возросшие расходы производителей, включая оплату труда и перевозку продукции из регионов.
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