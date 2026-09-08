«Борщевой набор» за год прибавил в цене до 38%

08 сентября 2026, 10:46

Фото: iStock/dianazh

Цены на овощи для «борщевого набора» за год выросли на 20–38%. Самую заметную динамику показала капуста: килограмм сейчас обходится в 28 рублей, что на 38% дороже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NTech.