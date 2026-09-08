РФ работает с властями Индии для освобождения российских моряков с танкера Unity
На арестованном у побережья Индии танкере Unity находятся 19 российских моряков. Посольство России в Индии занимается их возвращением на Родину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Петра Сизова.
Судно стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип с 11 мая. Его арестовали по решению индийского суда из-за коммерческого спора. За время стоянки моряки сталкивались с нехваткой еды, перебоями со связью и техническими поломками.
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Сейчас дипломаты РФ совместно со страховой компанией обеспечивают команду продуктами, водой и лекарствами. Один из моряков находится в больнице из-за проблем со здоровьем. Уточняется, что членам экипажа выплачивают зарплату.
Страховая компания обратилась в индийский суд 4 августа, но после нескольких заседаний вопрос о возвращении моряков так и не решили. Следующее слушание назначено на 9 сентября.
Российское посольство и Генеральное консульство РФ в Калькутте активно ведут переговоры с индийскими властями, включая Министерство портов, судоходства и водных путей страны. Также поддерживается связь с Генеральным директоратом морского администрирования Индии и капитаном танкера. Первостепенная задача заключается в том, чтобы добиться репатриации моряков. Ситуацию на борту в дипмиссии сейчас называют стабильной.