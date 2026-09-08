РФ работает с властями Индии для освобождения российских моряков с танкера Unity

08 сентября 2026, 02:30

Фото: iStock/Dmitri Toms

На арестованном у побережья Индии танкере Unity находятся 19 российских моряков. Посольство России в Индии занимается их возвращением на Родину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Петра Сизова.





Судно стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип с 11 мая. Его арестовали по решению индийского суда из-за коммерческого спора. За время стоянки моряки сталкивались с нехваткой еды, перебоями со связью и техническими поломками.



