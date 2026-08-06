Бортпроводницу задержали в Домодедово с элитным вином почти на 2 миллиона рублей
Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в багаже 41-летней бортпроводницы 15 бутылок элитного итальянского вина общей стоимостью около 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина прибыла рейсом из Вьетнама и была остановлена во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре. Во время досмотра таможенники нашли среди личных вещей более 11 литров дорогостоящего алкоголя. По словам россиянки, она везла вино по просьбе бывшего коллеги. При этом женщина призналась, что хорошо знакома с действующими таможенными правилами.
Проведённая экспертиза подтвердила подлинность продукции. В чемодане находились оригинальные итальянские красные сухие вина Sassicaia и Bolgheri Sassicaia урожая 2021 года.
Весь алкоголь был изъят. В отношении бортпроводницы возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. По этим статьям КоАП РФ нарушительнице может грозить штраф в размере до двукратной стоимости товара с его последующей конфискацией.
В Федеральной таможенной службе напомнили, что без декларирования разрешено ввозить не более трёх литров алкоголя. Если объём составляет от трёх до пяти литров, необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и уплатить пошлину в размере 10 евро за каждый литр сверх нормы. Ввоз более пяти литров алкогольной продукции для личного пользования законодательством запрещён.
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