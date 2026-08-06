Бортпроводницу задержали в Домодедово с элитным вином почти на 2 миллиона рублей

06 августа 2026, 11:19

В багаже бортпроводницы нашли 15 бутылок контрабандного алкоголя из Италии

Фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в багаже 41-летней бортпроводницы 15 бутылок элитного итальянского вина общей стоимостью около 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.