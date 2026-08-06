Терапевт предупредила, какие БАДы могут разрушить печень и почки

06 августа 2026, 10:51

Врач Титаренко: витамин С в дозах свыше 2000 мг вызывает камни в почках

Фото: iStock/Victoria Popova

Некоторые БАДы могут разрушить печень и почки. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко.