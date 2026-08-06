Терапевт предупредила, какие БАДы могут разрушить печень и почки
Некоторые БАДы могут разрушить печень и почки. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко.
Медик назвала добавки, которые могут быть опасны для здоровья. По ее словам, экстракт зелёного чая в капсулах может нанести вред печени, особенно если принимать его в высоких дозах на голодный желудок. Средства для похудения, такие как гарциния и усниновая кислота, способны привести к повреждению клеток печени.
Титаренко отметила, что при приёме витамина С в дозах свыше 2000 мг существует риск образования оксалатных камней в почках. Избыток витамина А может быть токсичен для печени и представляет опасность для беременных женщин. Приём кальция в больших количествах увеличивает риск кальциноза сосудов. Превышение нормы селена может привести к выпадению волос и нарушению работы нервной системы.
Многие считают, что витаминами невозможно «переборщить», однако это опасное заблуждение. Гипервитаминоз может быть сложнее лечить, чем дефицит витаминов, заключила врач.
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