Россиян предостерегли от опасной ошибки при приготовлении еды
Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно для здоровья. Об этом сообщил инженер-химик Том Нелтнер, передает издание Eating Well.
Нелтнер отметил, что многие люди, стремясь сэкономить время, наполняют кастрюлю горячей водой из-под крана. Однако, по его словам, у этого способа есть серьёзный недостаток: в горячей воде из водопровода может быть больше микропластика, свинца, цинка и прочих опасных веществ, чем в холодной.
Специалист пояснил, что только трубы холодного водоснабжения проходят сертификацию для использования в приготовлении пищи и напитков. Горячая вода может вымывать из труб микропластик, загрязнения и различные металлы, подчеркнул Нелтнер.
Кроме того, он добавил, что на риск загрязнения воды химическими веществами влияют не только температура, но и другие факторы, такие как содержание хлора, жёсткость и уровень рН водопроводной воды.
Читайте также: