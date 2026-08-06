Россиян предостерегли от опасной ошибки при приготовлении еды

06 августа 2026, 11:16

Химик Нелтнер: Горячая водопроводная вода вредна для приготовления еды

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно для здоровья. Об этом сообщил инженер-химик Том Нелтнер, передает издание Eating Well.