Боярский назвал «грязью» поступок своей внучки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России Михаил Боярский возмутился решением своей 25-летней внучки Екатерины сделать татуировку. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он отметил, что сначала даже не поверил в это.
По словам Боярского, он всячески против подобных поступков, поскольку «это какая-то грязь на теле».
При этом Боярский заявил, что готов набить себе тату в виде сердца, в котором будет вписано имя его внучки. Но уточнил, что Екатерина должна обязательно присутствовать на сеансе.
Ранее российский певец Филипп Киркоров раскрыл, как распался его брак с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что был уверен в том, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увёл у него жену.
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По словам Боярского, он всячески против подобных поступков, поскольку «это какая-то грязь на теле».
При этом Боярский заявил, что готов набить себе тату в виде сердца, в котором будет вписано имя его внучки. Но уточнил, что Екатерина должна обязательно присутствовать на сеансе.
Ранее российский певец Филипп Киркоров раскрыл, как распался его брак с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что был уверен в том, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увёл у него жену.
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Анастасия Чинкова