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Боярский назвал «грязью» поступок своей внучки

Боярского возмутило решение его 25-летней внучки сделать татуировку
28 апреля 2024, 14:20
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Михаил Боярский возмутился решением своей 25-летней внучки Екатерины сделать татуировку. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он отметил, что сначала даже не поверил в это.

По словам Боярского, он всячески против подобных поступков, поскольку «это какая-то грязь на теле».



При этом Боярский заявил, что готов набить себе тату в виде сердца, в котором будет вписано имя его внучки. Но уточнил, что Екатерина должна обязательно присутствовать на сеансе.

Ранее российский певец Филипп Киркоров раскрыл, как распался его брак с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что был уверен в том, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увёл у него жену.

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*признан иностранным агентом
#артист
#семья
#россия
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым против условно-досрочного освобождения актёра
28 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова против условно-досрочного освобождения актёра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что близкие погибшего так и не простили Ефремова, они не намерены поддерживать очередное ходатайство актера об УДО. По информации источника, ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед семьей Захарова.

В настоящее время родственники погибшего считают, что артист должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь. Уточняется, что он напишет письмо с извинениями и передаст его семье через адвоката.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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#дтп
#адвокат
#наказание
#михаил ефремов
#артист
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В Латвии признали, что не смогут выжить без российских лекарств
Латвия не может отказаться от российских лекарств
28 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/AlexRaths

Минздрав Латвии не поддержал идею об отказе от российских лекарств из-за невозможности заменить их на отечественные аналоги, об этом сообщает TV3.
«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — сообщили в издании.

Уточняется, что порядка 10 процентов лекарственных препаратов продолжают ввозить в страну из России и Белоруссии. В Латвии подобное считают абсурдом, однако, полностью отказаться от закупок российских и белорусских лекарств пока не могут.

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#латвия
#россия
#лекарства
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Боец СВО из Томской области пытается оформить опеку над младшим братом-сиротой
Власти Томской области пытаются помочь бойцу СВО взять опеку над младшим братом
28 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец СВО из Томской области пытается уволиться с военной службы, чтобы взять опеку над оставшимся без родных младшим братом, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, 25-летний Константин Ворончихин из Томской области был призван на специальную военную операцию в сентябре 2022 года. При этом Ворончихин был единственным опекуном своего младшего брата. Их отца лишили родительских прав, а мать умерла от рака в 2023 году.

«Опекун Константин хочет демобилизоваться, чтобы жить вместе с братом и выполнять свои опекунские обязанности, так как у Матвея нет больше близких, кроме брата», — сообщили РИА в районной администрации.

Как пишет издание, власти пытаются помочь семье и уже направили запрос в Минобороны РФ. Сейчас обязанности опекуна выполняет гражданская супруга Ворончихина.

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#опека
#сво
#военные
#томская область
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В России предложили провести эксперимент по маркировке сухариков
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
28 апреля 2024, 07:29

Фото: iStock/Olga Kostrova

Минпромторг России выступил с инициативой провести на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что эксперимент планируется провести с 1 июля текущего года по 28 февраля 2025 года. В списке продукции для эксперимента значатся сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и иные товары.

Уточняется, что цель эксперимента заключается в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту данной бакалейной продукции. Примечательно, что участники оборота бакалейной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота принимают участие в эксперименте добровольно.

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#товары
#овощи
#минпромторг
#продукты
#маркировка
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Трофейные танки Leopard привезли на выставку в Москве
Трофейный танк Leopard доставили на выставку на Поклонной горе в Москве
28 апреля 2024, 05:39

Фото: iStock/Evgeny Stavnikov

Немецкие танки Leopard 2A6 и Т-72, захваченные в ходе специальной военной операции (СВО), привезли в Москву, передает информационное агентство ТАСС.
Танки будут представлены на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. Также будет выставлена американская гаубица M777.

Отметим, что на некоторой военной технике присутствуют опознавательные знаки националистических организаций. Так, например, южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk 2, как утверждается, имеет опознавательные знаки формирования «Кракен».

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения его оптических свойств. По его словам, трофейная техника постоянно исследуется. Когда с ними уже нельзя работать, их отправляют на полигоны для обучения, добавил эксперт.

Ранее сообщалось , что Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard.

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#танки
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#москва
#германия
#россия
#сво
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Вместе с последним фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата
28 апреля 2024, 05:10

Фото: iStock/Elena Horrmann

Брат гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова задержан вместе с подозреваемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости сотрудник хостела, в котором они проживали.
По его словам, Курбонов был задержан вместе со своим родственником. Собеседник рассказал, что после трагедии в Красногорске его брат не возвращался в хостел.

Согласно опубликованным документам, Курбонов находился в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он общался с террористами и осуществлял организованные платежи.

О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Его и других обвиняют в теракте, совершенном 22 марта в «Крокусе» в Московской области перед концертом группы «Пикник».

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#крокус сити холл
#теракт
#арест
#суд
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Около десятка беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега
28 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/stsmhn

Как сообщается на сайте Региональной службы безопасности Министерства обороны Московской области (ГУРБ МО), после схода снега в лесах Подмосковья было обнаружено около 12 беспилотников.
По данным ведомства, любителей отдыха на природе могут ожидать «неприятные сюрпризы».

«Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) », – подчеркнули в управлении.

Эксперты предупредили, что такие беспилотники представляют угрозу безопасности.

Ранее беспилотник самолетного типа был обнаружен сельскохозяйственным производственным кооперативом в Ульяновской области.

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#бпла
#беспилотник
#подмосковье
#безопасность
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Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте по делу «Крокуса»
Появились новые детали 12-го фигуранта дела «Крокуса»
28 апреля 2024, 04:06

Фото: iStock/Rawf8

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, прибыл в Россию в июле 2023 года, сообщили РИА Новости сотрудник хостела, в котором проживал 12-й фигурант дела.
По словам сотрудника, 21-летний мигрант пересек границу с Россией 3 июля прошлого года.

«Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными…», – уточнил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, как долго Курбанов прожил у них..

Работник общежития добавил, что Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним проживали еще десять человек.

По версии следствия, Курбонов предоставил средства на подготовку теракта, обеспечил своих сообщников средствами связи, организовал и оплатил телефонные переговоры. Сколько именно денег он передал исполнителям терактов, неизвестно.

О задержании таджика Джумахона Корбонова, родившегося в 2003 году в городе Пархор, стало известно 26 апреля. Корбонов был задержан в Москве 11 апреля по обвинению в мелком хулиганстве. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Корбонова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#арест
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На новый удар по Крымскому мосту намекнул литовский посол
28 апреля 2024, 03:34

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Дипломат разместил изображения моста и снимки пусков ракет.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – говорится в публикации.

В середине марта газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать мост в Крым к середине лета. По словам собеседника издания, для атаки моста украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Газета также утверждает, что украинские войска будут использовать беспилотные катера, чтобы ослабить подкрепление.

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