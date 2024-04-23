Лолита Милявская вернется на ТВ после «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта «ВИА Суперстар» на НТВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Отмечается, что Лолита присоединится к бессменным ведущим музыкального проекта «Суперстар!», Вадиму Такменёву и самой Лолите.
Премьера программы назначена на 12 мая.
Напомним, что в декабре 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады явились в соответствии с дресс-кодом в полуобнаженном виде. Организатором мероприятия выступила блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативную реакцию в обществе. В результате инцидента в нескольких регионах России был отменен юбилейный тур Лолиты.
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Премьера программы назначена на 12 мая.
Напомним, что в декабре 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады явились в соответствии с дресс-кодом в полуобнаженном виде. Организатором мероприятия выступила блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативную реакцию в обществе. В результате инцидента в нескольких регионах России был отменен юбилейный тур Лолиты.
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Артем Кузьмин