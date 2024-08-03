«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США

РИА Новости/Сергей Ильин
Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся из США по обмену, рассказал о том, что его дважды пытались убить в американской тюрьме. Его слова передает «Первый канал».
«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — прокомментировал Селезнев.
Собеседник подчеркнул, что в камерах были плохие условия, как и отношение со стороны тюремной администрации. В частности, Селезнева будили каждые пару часов для отметки. Селезневу не верится, что он — дома.
«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — резюмировал мужчина.
Селезнев был похищен на Мальдивах в 2014 американскими силовиками. Позже его приговорили за кибермошенничество к 27 годам заключения.
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Никита Кротов