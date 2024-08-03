«Таблетки уже не помогают»: Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена заключенными

Фото: РИА Новости / Стрингер
Американский президент Джо Байден снова отличился странным поведением. Политик вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с РФ. Кадры опубликовал телеканал C-SPAN, а на поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.
На авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд проходила церемония встречи заключенных с участием американского лидера. На видео можно заметить, как Байден после приветствия прибывших, внезапно направился в сторону самолета и поднялся по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс пояснил, что Байден поднялся в самолет, чтобы поприветствовать экипаж.
81-летний Байден регулярно подвергается критике из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце руководитель Белого дома вышел из предвыборной гонки, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.
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«Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?» — написал Пособиец на своей странице в социальной сети X.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс пояснил, что Байден поднялся в самолет, чтобы поприветствовать экипаж.
81-летний Байден регулярно подвергается критике из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце руководитель Белого дома вышел из предвыборной гонки, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.
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Алина Юрчак