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Россия провела феноменальную сделку по обмену заключёнными с рядом западных стран. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что «русские провели очень хорошую сделку, даже феноменальную». Политик также добавил, что не собирается никого критиковать в Белом доме за этот обмен, так как рад, что американские граждане вернулись домой.
Накануне, 1 августа, в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции был проведён крупнейший за последние годы обмен заключёнными, в котором приняли участие 26 человек и семь государств — Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия. В результате обмена 10 освобождённых, включая двоих детей, отправились в Россию, 13 человек — в Германию и трое — в США.
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Александр Бойцов