Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США

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США продолжают говорить с РФ про дальнейший обмен заключенными. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джона Кирби.
«Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы понять, что США могут сделать для возвращения бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля домой», — сказал Кирби.
Он подчеркнул, что американские власти делают все для возвращения каждого своего гражданина на родину.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры об обмене заключенными ведутся между ФСБ и ЦРУ. Пресс-секретарь подчеркивал, что вся «кухня» переговоров не может быть публичной.
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