Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США

Россияне с доходом в 30 000 рублей или ниже смогут получать в конце года единоразовый налоговый вычет от поступлений, которые были уплачены в счёт НДФЛ. Соответствующий законопроект вносит в ГД лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.