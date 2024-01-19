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«Боюсь умереть»: Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ

NRK: Украинцы боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста в стране
19 января 2024, 05:11
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине мужчины всерьёз напуганы снижением мобилизационного возраста. Об этом пишет NRK.

«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — цитирует издание слова одного из уклонистов, пожелавшего сохранить анонимность.

Кроме того, украинец добавил, что на фоне перемен, происходящих сейчас в законах Украины о призыве, тревога нарастает по всей стране.

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Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР
Республика Саха возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР
19 января 2024, 05:40

Фото: iStock/ASB63

В 2024 году Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), ранее этот город находился под поддержкой властей Владимирской области.
Эта информация поступила от пресс-службы главы и правительства Якутии. По новому плану, Владимирская область будет оказывать помощь городу Кировское в ДНР, в то время как Республика Саха (Якутия) взяла на себя обязанности по шефству над Докучаевском.

Регионы-шефы продолжают активно участвовать в процессе восстановления городов, предоставляя поддержку в ремонте школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а также в восстановлении поврежденных домов и дорог.

Якутия уже успешно осуществила более 50 проектов в подшефном городе Кировское, включая ремонт и обновление медицинского оборудования в городской больнице, что значительно улучшило медицинское обслуживание местных жителей.

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Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ
19 января 2024, 05:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мер, позволяющий нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ.
«Правительству РФ: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, кабмин должен предложить механизмы использования архивов госорганов, муниципалитетов и библиотечных фондов с целью создания наборов данных, которые специалисты машинного обучения в последствии смогут безвозмездно использовать.

Ответственным за выполнение перечисленных поручений Путин назвачил премьер-министра Михаила Мишустина.

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Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне
Аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося полета на Луну
19 января 2024, 05:28

Фото: iStock/Elen11

Аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета, сообщила производящая компания.
Изначально предполагалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана примерно в 16:00 18 января (00:00 19 января по московскому времени).

«Как ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15:50 по восточному времени», — сообщила компания в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Аппарат вошел в атмосферу над Тихим океаном в 16:04 по восточному времени. Однако компания в настоящее время ожидает подтверждения от правительства.

Peregrine был запущен с Земли 8 января с помощью ракеты-носителя Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он выполнит посадку на Луну, доставив пять научных инструментов НАСА, а также различные исследовательские и символические грузы, включая прах и образы ДНК землян. Эта доставка проходила вопреки возражениям коренных народов США и была организована частной компанией, предоставляющей услуги «космических» захоронений.

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Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь
FJ: Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь
19 января 2024, 05:04

Фото: iStock/Denisfilm

Основательница школы пилатеса Энни Коунсел заявила, что упражнения пилатеса, укрепляющие тазовое дно, помогают улучшить интимную жизнь. Об этом пишет Fashion Journal.
По словам специалиста, пилатес — это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, улучшение осанки и укрепление мышц тазового дна и спины.

«Сильное тазовое дно — недостающий ключ к повышению сексуального удовлетворения. У женщин эти мышцы улучшают кровоток и чувствительность, способствуя более сильным оргазмам», — цитирует издание слова собеседницы.

Коунсел добавила, что мужчинам для улучшения сексуальной жизни тоже полезно заниматься пилатесом. Она пояснила, что такие упражнения являются профилактикой многих заболеваний мужской половой системы и снижают риск импотенции. Помимо этого, крепкие интимные мускулы усиливают чувствительность и позволяют мужчинам контролировать эякуляцию, заключила эксперт.

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В США подтвердили удар хуситов по американскому судну
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну Chem Ranger
19 января 2024, 04:55

istock / Dikuch

Соединенные Штаты подтвердили, что американское судно под названием Chem Ranger было атаковано ракетами, выпущенными хуситами в Аденском заливе. Информацию об этом предоставило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети Х.
В сообщении говорится: «18 января хуситы осуществили пуск двух противокорабельных баллистических ракет по судну Chem Ranger». Однако не поступило данных о возможных повреждениях или пострадавших в результате этой атаки.

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#хуситы
#сша
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В России завершили испытания самолета Як-152 для ВКС
Испытания нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС России завершены
19 января 2024, 04:38

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, предназначенный для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) России, успешно завершил государственные испытания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании «Яковлев» — разработчика машины.
Эта новая модель является дополнением к учебно-боевому комплексу, основанному на самолете Як-130. В конце прошлого года были завершены государственные совместные испытания Як-152, подтвердившие ключевые летно-технические характеристики самолета.

Следующим этапом развития проекта является импортозамещение компонентов, таких как двигатель и воздушный винт, российскими аналогами. Установка одного из отечественных двигателей уже находится в процессе, а также проводятся испытания российских воздушных винтов и других комплектующих в «краткосрочном периоде».

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В Сети появился текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении
«Свободные новости» обнародовало текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении
19 января 2024, 04:30

Фото: iStock/Zolnierek

В Сети опубликован текст решения Верховного суда РФ о признании «Международного общественного движения ЛГБТ*» экстремистской организацией. Соответствующий документ обнародовали «Свободные новости».
Отмечается, что данное решение Верховного суда является частью административного дела против жительницы Саратовской области. Россиянку из-за фото с радужными флагами, опубликованном в Instagram** привлекли к ответственности за «демонстрацию символики экстремистской организации».

В документе со ссылкой на Минюст России говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» было создано в США для ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений. Отмечается, что на территории Российской Федерации удалось установить 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*.

В решении Верховного суда подчеркивается, что движение ЛГБТ* «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», а также хочет добиться закрепления определенных прав и свобод для его участников на общественном и законодательном уровнях. Кроме того, в документе указывается, что представители сообщества ведут схожий образ жизни, разделяют общие ценности и традиции и используют такой «специфический язык», как феминитивы.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#традиции
#семьи
#ограничения
#лгбт
#минюст
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Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка
Попова поддержала введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка
19 января 2024, 03:59

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Роспотребнадзор выразил поддержку инициативе введения единого стандарта для сладких детских подарков на Новый год и готов участвовать в создании методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, сообщает РИА Новости.
Предложение о введении стандарта и обеспечении всеми детьми таких подарков за счет бюджетных средств было высказано первым замруководителем фракции СРЗП Дмитрием Гусевым в декабре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула целесообразность разработки методических рекомендаций и выразила готовность участвовать в их разработке.

Она также напомнила, что все пищевые продукты в обороте должны соответствовать законодательству о техническом регулировании, чтобы исключить возможные негативные воздействия на организм.

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#счёт
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В Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут в Петербург
ERR: в Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут Таллин — Петербург
19 января 2024, 03:55

Фото: istockm-gucci

Эстонские автобусные компании выразили желание сохранить автобусные маршруты между Таллинном и Санкт-Петербургом, несмотря на закрытие КПП «Ивангород», сообщает портал ERR.
Однако количество рейсов будет сокращено вдвое. Несмотря на эти изменения, планов полностью прекратить связь между странами у компаний нет.

Согласно данным ERR, один из ведущих автоперевозчиков Lux Express, который в настоящее время осуществляет шесть рейсов в день, с 1 февраля сократит их количество до трех.

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#испытания
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