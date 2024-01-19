«Боюсь умереть»: Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ

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На Украине мужчины всерьёз напуганы снижением мобилизационного возраста. Об этом пишет NRK.
«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — цитирует издание слова одного из уклонистов, пожелавшего сохранить анонимность.
Кроме того, украинец добавил, что на фоне перемен, происходящих сейчас в законах Украины о призыве, тревога нарастает по всей стране.
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