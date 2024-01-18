На Украине признали невозможной мобилизацию украинцев за границей

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Принудительно мобилизовать украинских мужчин призывного возраста, находящихся за границей, невозможно, особенно, если они имеют статус беженца. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его словам передает информационное агентство Report.
«Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится», - заявил Данилов.
Он подчеркнул, что если украинский гражданин проживает за границей со статусом беженца, пострадавшего от военной агрессии, то власти Украины вмешаться не смогут. Объясняется это тем, что в каждой стране существуют собственные законы касательно беженцев.
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