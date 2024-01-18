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На Украине признали невозможной мобилизацию украинцев за границей

В СНБО Украины считают мобилизацию украинцев за границей невозможной
18 января 2024, 20:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Принудительно мобилизовать украинских мужчин призывного возраста, находящихся за границей, невозможно, особенно, если они имеют статус беженца. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его словам передает информационное агентство Report.
«Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что если украинский гражданин проживает за границей со статусом беженца, пострадавшего от военной агрессии, то власти Украины вмешаться не смогут. Объясняется это тем, что в каждой стране существуют собственные законы касательно беженцев.


Таким образом, Данилов призвал правительство Украины внести изменения в новый закон о мобилизации и сделать его более справедливым.

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В Ленобласти заявили об отсутствии повреждений из-за сбитого дрона ВСУ
Администрация Ленобласти прокомментировала ситуацию со сбитым дроном ВСУ
18 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/e-crow

В администрации Ленинградской области заявили, что украинский беспилотник, который был сбит на территории региона в ночь с 17 на 18 января, не нанёс повреждений.
Также там сообщили об отсутствии пострадавших.

«Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

Ранее российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Отмечалось, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Весёлое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

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Главком ВСУ Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО
18 января 2024, 20:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам двухдневной встречи.
Как сообщает Бауэр, участие Залужного анонсировали в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов. Главкома ВСУ на встрече заменял военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан.

Отмечается, что Залужный не впервые пропускает подобного рода встречи. На Западе его поведение зачастую отмечают, как безответственное.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что новые оборонные планы НАТО, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе, были разработаны, в особенности из-за возможного столкновения с Россией.

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Мэр Киева Кличко рассказал о дефиците боеприпасов в ВСУ и «безумном давлении» РФ
18 января 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ВСУ в последние месяцы испытывают колоссальную нехватку боеприпасов. Также он признал, что давление, оказываемое российскими войсками, становится всё сильнее.
Не обладающий обширным словарным запасом бывший боксёр в беседе с немецким изданием Bild, впрочем, в основном прибегал к термину «безумный». «Безумным» он назвал как нехватку боеприпасов у украинских частей, так и давление, оказываемое на них российскими военными. Также он сообщил, что остался разочарован решением бундестага (парламент ФРГ - прим. ред.), отклонившего большинством голосов отправку на Украину ракет Taurus.

По словам Кличко, его страна сейчас очень нуждается в любых боеприпасах, а в ракетах — особенно. Он также не мог не попенять властям Германии, не забыв упомянуть, что недооценивать «опасность» России было бы настоящим «безумием».

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В США считают, что Россия может захватить всю Украину
Шаффер: Россия могла бы захватить всю Украину при желании
18 января 2024, 19:31

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Армия России может взять под контроль территорию всей Украины, если захочет этого. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер
«Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так», — заявил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, армия России уже фактически одержала победу на поле боя над ВСУ, так как украинская армия больше не имеет возможности перейти в наступление. При этом Шаффер считает, что ВС РФ могут уже весной продолжить продвижение в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны России заявили, что армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

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Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за уничтоженных французских наёмников
Захарова: Посла Франции вызвали в МИД РФ после удара по базе наёмников
18 января 2024, 19:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ из-за уничтожения ВС РФ здания, где находились иностранные боевики в Харькове, большая часть которых были французами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», - цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

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Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры
18 января 2024, 18:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинский оператор связи «Киевстар» понёс убытки примерно на 95 миллионов долларов. Российские хакеры уничтожили практически всю сетевую инфраструктуру провайдера.
Как сообщили в международном телекоммуникационном холдинге Veon, в который входит компания, в сумму убытков включены затраты на многочисленные меры по удержанию клиентов, а также серия немаленьких компенсаций. Ведь тысячи виртуальных серверов были полностью уничтожены в результате хакерской атаки, напоминает телеграм-канал Readovka.

Российские хакеры взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».

Ответственность за разрушение сетевой инфраструктуры крупнейшего на Украине интернет-провайдера и оператора связи взяли на себя представители российской хакерской группировки «Солнцепёк».

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
18 января 2024, 18:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась прорваться на территорию России через границу в Брянской области, однако получили достойный отпор от пограничников и отступили, понеся потери. Об этом сообщает Mash.
По информации издания, 20 украинских диверсантов, вооруженных автоматами, пулеметами и гранатами предприняли попытку атаковать грузовой автомобиль в селе Зёрново Суземского района Брянской области.

Однако они были оперативно вычислены российскими пограничниками, которые вступили с ними членами диверсионной группы в бой. После чего украинские боевики вынуждены были отступить, понеся потери в живой силе.

11 января трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы.

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Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны»
18 января 2024, 17:12

Фото: iStock/id-art

Национальное агентство по противодействию коррупции Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
Отмечается, что причиной внесения в этот список послужил факт того, что компания Barry Callebaut сохраняет в РФ 3 фабрики, а также продолжает платить налоги. Согласно информации источника, список пополняется с целью ухода из России международных организаций.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. 4 января Украина также пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici, а еще через несколько дней в данный список попала сеть ресторанов быстрого питания Subway.

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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
18 января 2024, 16:55

Фото: iStock/zabelin

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, написало в своем телеграм-канале, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР.
Отмечается, что сброс боеприпаса произошел в 15.40. На данный момент последствия от атаки украинских войск не разглашаются. Также несколькими снарядами противник атаковал Ясиноватский район.

Ранее сообщалось, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике. ВСУ выпустили четыре снаряда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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