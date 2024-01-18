В ДНР высказались о появлении на фронте женской роты ВСУ

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Вооруженные силы Украины направили на передовую женскую роту для выполнения пиар-задач.
Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает «Российская газета».
Как утверждает Гагин, за счет физиологических особенностей женщинам намного посложнее приходится на фронте и целесообразность их нахождения на фронте вызывает сомнения. Он добавил, что женщины-военнослужащие были в рядах ВСУ и до этого, однако он отметил, что не помнит, чтобы из них формировались полноценные подразделения.
«Не совсем понятно, как она (женская рота) встроится в общую структуру и кто ей командует. Я думаю, это очередная агитка (президента Украины Владимира) Зеленского, которая должна показать, что украинские женщины вышли на борьбу с Россией и, увы, гибнут. Когда это начнется, тут же обвинят российских военных в том, что они убивают женщин», — выдвинул предположение советник.Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине нудно начать мобилизацию женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак