«Боюсь умирать»: эвтаназия 28-летней девушки из Нидерландов и неожиданный поступок ее бойфренда

Фото: iStock/kieferpix
Жительница Нидерландов добровольно подвергла себя эвтаназии. Она страдала от депрессии и неоднократно обращалась к медикам с просьбой провести процедуру. О том, почему девушка решилась на уход из жизни, и почему ее молодой человек поддержал намерение расскажет редакция «Радио 1».
Девушка с депрессией подверглась эвтаназии в Нидерландах: что известно
29-летняя Зорайя из Нидерландов боролась с длительной депрессией на протяжении трех лет. Кроме того, она страдала аутизмом и агарофобией (боязнь общественных мест – прим.ред). Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка занималась спортом и не была одинока. Она жила в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками.
Примечательно, что решение об эвтаназии поддержали близкие и молодой человек Зорайи.
Именно он после ухода девушки из жизни написал в своих соцсетях пост о том, что те, кто называл намерения Зорайи блефом, теперь убедятся в своей неправоте. Этот поступок поверг в шок пользователей Сети, которые рассчитывали на то, что бойфренд будет скорбеть, вместо того, чтобы доказывать тот факт, что намерения девушки были серьезными.
Эвтаназия в Нидерландах
Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. Такое решение власти приняли в 2002-м году. Это спровоцировало ожесточенные дебаты, в ходе которых противники процедуры выражали опасения насчет того, что психически нездоровые люди, не осознающие, что с ними произойдет, начнут требовать проведение процедуры.
Так, гражданка Нидерландов Зорайя тер Бик добилась своего – недавно отпраздновавшую 28-летие девушку отправили на эвтаназию. На смертельной манипуляции голландка настаивала в течение трех лет. При этом многие до последнего не верили, что это не фарс.
Что говорил психиатр, у которого наблюдалась Зорайя
Психиатр, у которой наблюдалась Зорайя, сообщила, что помочь девушке было невозможно.
«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, — заявил врач.
Сама Зорайя опасалась смерти и рассказывала перед процедурой, что ее пугает неизвестность.
«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше — или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», — делилась размышлениями девушка.
В детстве Зорайя хотела стать психиатром, однако так и не смогла окончить школу и начать карьеру из-за своих психологических проблем.
Читайте также:
Бельгийские врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой
Законопроект об эвтаназии бездомных животных приняли в Тыве
В Эквадоре разрешили эвтаназию
Анастасия Хохлова