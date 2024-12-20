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«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно

СЦ Грибки Яндекс Маркет (Фото: Яндекс-карты)

СЦ Грибки Яндекс Маркет (Фото: Яндекс-карты)

В деревне Грибки городского округа Мытищи происходят странные вещи. Сотрудница склада «Яндекс Маркет» по адресу улица Ангарская, владение 8, строение 12 записала видеообращение, где рассказала о том, что мигранты-коллеги предлагают ей групповой секс и грозят увезти в другую страну. В этом же видео она рассказала историю о своей «коллеге-белорусске», которую мигранты обманом увезли «в другую сторону». По словам девушки, защиты просить не у кого, а руководство на претензии не реагирует.
«Я боюсь за свою жизнь. Боюсь угрозы насилия, а также смерти. Прошу вас обратить на меня внимание», — произнесла Анастасия.

Видеообращение вызвало большой резонанс в чатах телеграм-каналов: кто-то пишет, что девушка сама виновата и своим поведением вызывает подобную реакцию, однако и защитников у Анастасии оказалось много.



«Я одеваюсь очень закрыто, и то они пялятся и пристают. Моей младшей сестре 15 она отличница и не красится даже, они с подругой шутят и обсуждают как себя вести, чтобы мигранты не пялились и не приставали в метро!!! Почему наши девочки вообще об этом должны думать?» — ответила Mari.

Девушки стали делиться своими историями о домогательствах со стороны мигрантов.

«Я шла к метро и средь белого дня на меня мигрант накинулся за отказ с ним проехать...это я как там должна была идти и сказать нет?!» — поделилась Violetta.

Корреспондент «Радио 1» попытался связаться со складом «Яндекс Маркет» в деревне Грибки, о котором говорила девушка, однако указанные номера недоступны. В Яндекс-картах у «СЦ Грибки Яндекс Маркет» высвечивается красный статус «больше не работает». Связаться с девушкой не удается. Телеграм-каналы отвечают, что Анастасию не знают.

После жалоб на угрозы, по информации телеграм-канала «Царьград ТВ», Анастасию вызвали в полицию и попросили написать заявление на увольнение. Больше она на складе не работает, сообщили в паблике.

Фото: скрин видеообращения Анастасии

По некоторым данным, в настоящее время поиском потерпевшей занимаются мужчины из «Русской дружины», которые хотят ее защитить и помочь.

«Сейчас наши дружинники ищут Анастасию, чтобы с ней связаться и уточнить детали произошедшего», — поделился с корреспондентом «Радио 1» координатор Русской Дружины Никита Изюмов.

Из этой истории известно одно: проблема с неподобающим поведением мигрантов существует и заставляет жить в страхе многих. А вот существует ли на самом деле этот злополучный склад в деревне Грибки с работающей Анастасией — остается под вопросом.

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#страх
Подмосковным участникам СВО списали долги по кредитам на 27 млн рублей
20 декабря 2024, 14:32

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Около 27 млн рублей задолженностей по кредитам списали судебные приставы Московской области 41 участнику специальной военной операции, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Согласно закону, исполнительные производства по невыплаченным кредитам, включая ипотечный, если заёмщик заключил контракт с Минобороны РФ на срок больше одного года, а сумма кредита составляет менее десяти миллионов рублей. Предусматривается также остановка судебного производства по взысканию догов по кредитам и в отношении супругов военнослужащих», — отмечается в сообщении.
Для оперативного прекращения исполнительного производства жители Подмосковья могут очно обратиться в любое отделение судебных приставов либо воспользоваться интернет-приёмной на сайте ГУ ФССП России по Московской области, написать на электронную почту odo@r50.fssp.gov.ru или подать заявление через областной портал госуслуг.

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#подмосковье
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В Подмосковье выполнили губернаторскую программу газификации на 2024 год
20 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Губернаторская программа газификации на 2024 год охватила 77 населённых пунктов Московской области. Специалисты Мособлгаза полностью завершили её, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря реализации этой программы Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по уровню газификации в России. Сегодня этот показатель составляет 98,3%. Мы стремимся обеспечить доступ к газу как можно большего количества населённых пунктов, включая самые отдалённые. Ведь газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Помимо губернаторской программы, в регионе также реализуется президентский проект социальной газификации. Он предполагает бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. В уходящем году газ по программе пришёл в дома 33 тыс. жителей области.

Кроме того, в этом году в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населённых пунктов. Это значит, что владельцы расположенных в СНТ участков смогут стать участниками программы догазификации.

Сегодня в Подмосковье утверждены планы-графики газификации СНТ на 2025-2030 годы. Всего в программу вошли 956 СНТ.

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#подмосковье
#московская область
#владимир путин
#губернатор
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У музыканта Макаревича* не осталось имущества в России
20 декабря 2024, 14:17

Андрей Макаревич* (фото: РИА Новости/Александр Вильф)

У музыканта Андрея Макаревича* не осталось имущества в России. Об этом сообщил его представитель Антон Чернин в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что никаких бизнес-интересов и никакого имущества в России у Макаревича больше нет.

Также в этот день Telegram-канал Mash писал о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую фирму музыканта Макаревича* и философа Рубена Апресяна*. ООО «Философия ненасилия»** зарегистрирована в 2023 году. Адресом организации была квартира философа.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что у Макаревича* имелось в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организация, выполняющая функции иноагента
#россия
#имущество
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#бизнес
#квартира
#фнс
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В Подмосковье украсили к Новому году автовокзалы и автостанции
20 декабря 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы украсила к Новому году подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», кроме того, на ряде маршрутов водителям раздали костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новогодние украшения были размещены на автовокзалах в Ногинске, Луховицах, Клину, Зарайске, Воскресенске и Ступине, а также на автобусных станциях в Солнечногорске, Павловском Посаде, Фрязине и Коломне», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что в праздничные дни в автобусах Мострансавто будет звучать поздравление с Новым городом от Деда Мороза из Великого Устюга, а на информационные экраны выведут детские рисунки, присланные на конкурс «Новогодний автобус».

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#автобусы
#новый год
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию
20 декабря 2024, 13:41

Артур Бабич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Немало попутешествовавший по миру украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. По его утверждению, на постоянное место жительства.
Об этом сам блогер рассказал корреспонденту телеграм-канала Mash. По его словам, никуда уезжать он больше не собирается, планирует получить паспорт Российской Федерации и жить-поживать на российских просторах. Потому что здесь благодарная аудитория, легче делать интересный контент.

Бабич покинул Россию после начала специальной военной операции. Жил в Соединённых Штатах, но там как-то не задалось. Пошли жалобы на безденежье и трудности общения с англоязычной аудиторией. Потом блогер отправился в Армению, но и там укорениться не получилось. В итоге заявил: скучаю по России, после чего вернулся, откуда уезжал. После этого на Украине его прозвал предателем, а со стороны оголтелых националистов даже посыпались угрозы.

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#россия
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«Москвич 8» появится на российском рынке в феврале 2025 года
Старт продаж кроссовера «Москвич 8» запланирован на февраль 2025 года
20 декабря 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Семейный кроссовер «Москвич 8» начнут продавать в феврале 2025 года.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе автопроизводителя, автомобиль имеет три ряда сидений, его длина составляет 4824 мм, колёсная база — 2830 мм. Под капотом установлен турбомотор объёмом 1,5 л и мощностью 174 л.с., агрегатированный 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

Стоить такая машина будет 2,8-3 млн рублей.

Ранее автопроизводитель планировал запустить производство «Москвича» до конца 2024 года.

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#автомобиль
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#продажа
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В России появятся «бриксологи»
Зампремьера РТ Фазлеева: в Казани могут обучать специалистов в области БРИКС
20 декабря 2024, 13:35

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что Казань вполне может стать кузницей «бриксологов» — местом формирования специалистов в области БРИКС. По ее словам, в регионе имеется вся необходимая инфраструктура, практики и кадровый потенциал.
«Прозвучало слово «бриксологи». Мы сегодня уже говорим о том, что БРИКС становится основой развития государств, выбирающих жизнь. Основой для научных и социологических исследований. Появляются люди, которые будут это изучать, делать выводы и выстраивать стратегии развития государств», — приводит «Татар-информ» слова Фазлеевой.
Соответствующие обсуждения начались после визита в регион замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который отметил, что стране не хватает «бриксологов» и важно, что их будут готовить именно в столице Татарстана.

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#люди
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Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многожёнство в России
20 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/Studia72

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала решение Совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман разрешить религиозное многожёнство. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Россия является светским государством. Религиозные конфессии не имеют никакого отношения к светской жизни, а государство не вмешивается в религиозные устои, поэтому никакие религиозные конфессии не вправе диктовать светской стране, по каким законам жить. Вне зависимости от религии гражданин, проживающий на территории России, должен соблюдать её законы, заявила Останина.

Депутат также напомнила, что нормативы семьи в России регулируются Семейным кодексом и Конституцией. Но также есть и Уголовный кодекс, который наказывает за многожёнство. В России заключение второго, третьего и т.д. браков возможно только после официального развода с предыдущей супругой.

Также Останина заявила, что выдвинутое муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым предложение направлено против женщин и детей и противоречит человеческой природе.

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#семьи
#депутат
#законы
#ислам
#мусульмане
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Замглавы МИД РФ Рябков открыл первую в России аудиторию БРИКС
20 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время визита в Казань открыл первую в России аудиторию БРИКС. Торжественная церемония прошла в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.
«То, что в этом уникальном учебном заведении настолько глубоко преподаватели, руководство и студенты погружены в тематику БРИКС — это мощнейший вклад в дело продвижения идей и подходов объединения», — сказал журналисту «Татар-информа» Сергей Рябков.
Рябков добавил, что занимается БРИКС уже 15 лет — с 2009 года, а то, что он увидел в аудитории, говорит о высоком уровне понимания процессов формирования многополярного мира.

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