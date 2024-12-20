«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно

СЦ Грибки Яндекс Маркет (Фото: Яндекс-карты)
В деревне Грибки городского округа Мытищи происходят странные вещи. Сотрудница склада «Яндекс Маркет» по адресу улица Ангарская, владение 8, строение 12 записала видеообращение, где рассказала о том, что мигранты-коллеги предлагают ей групповой секс и грозят увезти в другую страну. В этом же видео она рассказала историю о своей «коллеге-белорусске», которую мигранты обманом увезли «в другую сторону». По словам девушки, защиты просить не у кого, а руководство на претензии не реагирует.
«Я боюсь за свою жизнь. Боюсь угрозы насилия, а также смерти. Прошу вас обратить на меня внимание», — произнесла Анастасия.
Видеообращение вызвало большой резонанс в чатах телеграм-каналов: кто-то пишет, что девушка сама виновата и своим поведением вызывает подобную реакцию, однако и защитников у Анастасии оказалось много.
«Я одеваюсь очень закрыто, и то они пялятся и пристают. Моей младшей сестре 15 она отличница и не красится даже, они с подругой шутят и обсуждают как себя вести, чтобы мигранты не пялились и не приставали в метро!!! Почему наши девочки вообще об этом должны думать?» — ответила Mari.
Девушки стали делиться своими историями о домогательствах со стороны мигрантов.
«Я шла к метро и средь белого дня на меня мигрант накинулся за отказ с ним проехать...это я как там должна была идти и сказать нет?!» — поделилась Violetta.
Корреспондент «Радио 1» попытался связаться со складом «Яндекс Маркет» в деревне Грибки, о котором говорила девушка, однако указанные номера недоступны. В Яндекс-картах у «СЦ Грибки Яндекс Маркет» высвечивается красный статус «больше не работает». Связаться с девушкой не удается. Телеграм-каналы отвечают, что Анастасию не знают.
После жалоб на угрозы, по информации телеграм-канала «Царьград ТВ», Анастасию вызвали в полицию и попросили написать заявление на увольнение. Больше она на складе не работает, сообщили в паблике.
Фото: скрин видеообращения Анастасии
По некоторым данным, в настоящее время поиском потерпевшей занимаются мужчины из «Русской дружины», которые хотят ее защитить и помочь.
«Сейчас наши дружинники ищут Анастасию, чтобы с ней связаться и уточнить детали произошедшего», — поделился с корреспондентом «Радио 1» координатор Русской Дружины Никита Изюмов.
Из этой истории известно одно: проблема с неподобающим поведением мигрантов существует и заставляет жить в страхе многих. А вот существует ли на самом деле этот злополучный склад в деревне Грибки с работающей Анастасией — остается под вопросом.
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