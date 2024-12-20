«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно

В деревне Грибки городского округа Мытищи происходят странные вещи. Сотрудница склада «Яндекс Маркет» по адресу улица Ангарская, владение 8, строение 12 записала видеообращение, где рассказала о том, что мигранты-коллеги предлагают ей групповой секс и грозят увезти в другую страну. В этом же видео она рассказала историю о своей «коллеге-белорусске», которую мигранты обманом увезли «в другую сторону». По словам девушки, защиты просить не у кого, а руководство на претензии не реагирует.