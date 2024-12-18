В Госдуме назвали неожиданный способ борьбы с террористами

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Для борьбы с террористами-мигрантами следует ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья на время проведения СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, открытые границы во время боевых действий — это абсурд.
«Существование открытой границы, безвизовый режим являются абсурдом в ситуации, когда страна воюет. Очень странный, плохо объяснимый абсурд. При таком количестве мигрантов, которые законно находятся на территории России, когда сотни тысяч получили паспорта РФ, что еще более легитимизирует их присутствие, избежать полностью вербовки представителей различных диаспор не получится», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.Матвеев отметил, что принять решение о введении визового режима следовало еще давно — в начале СВО или после теракта в «Крокус Сити Холле». Он также добавил, что западные и украинские спецслужбы используют мигрантов как расходный материал.
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