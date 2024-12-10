Реестр контролируемых лиц: как можно будет проверить мигрантов с 5 февраля

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С 5 февраля в России начнет работу реестр контролируемых лиц, направленный на борьбу с незаконной миграцией. Постановление, регламентирующее порядок публикации данных о мигрантах, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Оператором реестра будет МВД России, передает ТАСС. Сведения будут обновляться на сайте министерства в течение 24 часов после внесения их в реестр или исключения из него.
Данные в реестре можно будет проверить по запросу, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения или номер удостоверяющего документа.
Полный мигрантов-нелегалов будет список недоступен. Но результат проверки отобразится в реальном времени и будет действителен на момент запроса, если ввести информацию о конкретном человеке.
Запросы предоставляются бесплатно, а информация может использоваться государственными органами и другими пользователями.
Решение о создании реестра связано с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 8 августа. Он ввел меры федерального контроля в отношении мигрантов, нарушающих законодательство. Такие меры включают ограничения на права и свободы, а также высылку из страны.
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Данные в реестре можно будет проверить по запросу, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения или номер удостоверяющего документа.
Полный мигрантов-нелегалов будет список недоступен. Но результат проверки отобразится в реальном времени и будет действителен на момент запроса, если ввести информацию о конкретном человеке.
Запросы предоставляются бесплатно, а информация может использоваться государственными органами и другими пользователями.
Решение о создании реестра связано с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 8 августа. Он ввел меры федерального контроля в отношении мигрантов, нарушающих законодательство. Такие меры включают ограничения на права и свободы, а также высылку из страны.
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Мария Моисеева