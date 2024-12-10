Реестр контролируемых лиц: как можно будет проверить мигрантов с 5 февраля

История Лиды из Иркутска была одной из самых трогательных за многие сезоны шоу «Беременна в 16». Сирота, которую оставил беременной ухажер, встретила свою любовь в лице Василия. Молодой человек принял Лиду и её будущего ребенка с открытым сердцем. Корреспондентам «КП» - Иркутск» участница шоу рассказала как проходили съемки известной телепередачи и поделилась подробностями личной жизни после проекта. Как сейчас живет Лида из Иркутска и что осталось за кадром «Беременна в 16» читайте в материале «Радио 1».