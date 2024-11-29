В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Новороссийске выходцы из Закавказья отказались освобождать чужую недвижимость и жестоко избили владельцев – семейную пару и их руга, участника спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
По данным канала, владелец гаража, сдавший его в аренду, заранее предупредил арендатора о расторжении договора и попросил освободить его. Арендодатель вместе с супругой и товарищем – участником СВО, приехал в свой гараж. Там они поняли, что помещение сдается в субаренду.
Вскоре туда наведались и сами субарендаторы, выходцы из Закавказья. Между людьми завязался конфликт, который закончился жестоким избиением хозяина гаража, его супруги и друга. Мужчине сломали челюсть, женщину ударили железной трубой по голове, а бойцу СВО сломали ребра.
Пострадавшие обратились в полицию, однако никаких действий предпринято не было. После публикации в сети на историю обратил внимание СКР РФ. Там отметили, что нападавшие до настоящего времени не привлечены к ответственности.
На сегодняшний день по факту избиения людей мигрантами возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил председатель СК Александр Бастрыкин. Участников конфликта разыскивают.
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Вскоре туда наведались и сами субарендаторы, выходцы из Закавказья. Между людьми завязался конфликт, который закончился жестоким избиением хозяина гаража, его супруги и друга. Мужчине сломали челюсть, женщину ударили железной трубой по голове, а бойцу СВО сломали ребра.
Пострадавшие обратились в полицию, однако никаких действий предпринято не было. После публикации в сети на историю обратил внимание СКР РФ. Там отметили, что нападавшие до настоящего времени не привлечены к ответственности.
На сегодняшний день по факту избиения людей мигрантами возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил председатель СК Александр Бастрыкин. Участников конфликта разыскивают.
Читайте также:
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Элина Позднякова