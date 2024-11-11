Угроза для ВСУ: чем опасен БПЛА «Орлан-10», характеристики, фото и применение на СВО

БПЛА «Орлан-10» (Фото: РИА Новости / Александр Гальперин)
БПЛА Орлан-10 — один из ключевых российских беспилотников, предназначенный для разведки, корректировки огня и радиолокационной разведки. «Радио 1» расскажет про его характеристики, особенности эксплуатации и роль в боевых действиях.
БПЛА «Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, который был разработан предприятием «Специальный технологический центр» для мониторинга протяжённых и локальных объектов в труднодоступных районах.
Кроме того, «Орлан-10» используют для проведения поисково-спасательных операций. Высокая устойчивость аппарата гарантирует его надежность даже в неблагоприятных климатических условиях, что делает его ценным инструментом в критических ситуациях.
Хотя «Орлан-10» не оснащен оружием, он играет важную роль в ударных операциях, выполняя функции управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени.
БПЛА «Орлан-10» использует недорогие гражданские комплектующие, которые не подпадают под ограничения ITAR, что снижает стоимость аппарата. Все элементы, включая электронику и двигатели, являются импортными, но конструкция позволяет легко заменять их аналогами. Поэтому сбитые «Орланы» могут иметь разные комплектации, включая различные микросхемы, оптику и двигатели.
В носовой части аппарата находится двигатель, приводящий в движение двухлопастный тянущий винт. Силовая установка работает на бензине АИ-95.
Для безопасной посадки используются парашют и амортизатор, расположенный в нижней части фюзеляжа и предназначенный для защиты полезной нагрузки.
Благодаря модульной архитектуре, беспилотник «Орлан-10» легко разбирается, что обеспечивает удобство транспортировки. Это позволяет оперативно менять состав бортового оборудования и аппаратуру полезной нагрузки в соответствии с конкретными задачами.
На борту установлены различные камеры (оптические, инфракрасные и тепловизионные), а также датчики для мониторинга ситуации на земле. Эти сенсоры позволяют вести разведку, создавать карты местности и корректировать огонь артиллерии. Более новые модификации оснащены 12 камерами высокого разрешения, что значительно расширяет возможности разведки и съемки в 3D-формате.
«Орлан-10» запускается с помощью разборной катапульты. После разгона полёт обеспечивается небольшим бензиновым двигателем. Продолжительность нахождения беспилотника в воздухе может достигать 18 часов, максимальное расстояние от оператора — 200 километров (есть риск потери видеосвязи), а максимальная высота полёта — 5 километров.
Основные характеристики БПЛА «Орлан-10»:
Российские беспилотники «Орлан» представляют собой значительную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они способны эффективно собирать и передавать информацию о расположении техники или живой силы украинской армии.
В рамках Специальной военной операции БПЛА «Орлан-10» успешно обнаруживает даже хорошо скрытые цели ВСУ. Беспилотники могут действовать в любое время суток и на больших дистанциях, эффективно нацеливаясь на артиллерийские позиции, живую силу и командные пункты.
«Орланы» демонстрируют высокую эффективность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия, обеспечивая глубокую разведку, поиск целей и корректировку огня, что значительно повышает точность ударов и способствует успешному выполнению боевых задач.
Читайте также:
«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
Что такое БПЛА «Орлан-10»
БПЛА «Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, который был разработан предприятием «Специальный технологический центр» для мониторинга протяжённых и локальных объектов в труднодоступных районах.
Кроме того, «Орлан-10» используют для проведения поисково-спасательных операций. Высокая устойчивость аппарата гарантирует его надежность даже в неблагоприятных климатических условиях, что делает его ценным инструментом в критических ситуациях.
Хотя «Орлан-10» не оснащен оружием, он играет важную роль в ударных операциях, выполняя функции управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени.
Как устроен беспилотник «Орлан-10»
БПЛА «Орлан-10» использует недорогие гражданские комплектующие, которые не подпадают под ограничения ITAR, что снижает стоимость аппарата. Все элементы, включая электронику и двигатели, являются импортными, но конструкция позволяет легко заменять их аналогами. Поэтому сбитые «Орланы» могут иметь разные комплектации, включая различные микросхемы, оптику и двигатели.
В носовой части аппарата находится двигатель, приводящий в движение двухлопастный тянущий винт. Силовая установка работает на бензине АИ-95.
Для безопасной посадки используются парашют и амортизатор, расположенный в нижней части фюзеляжа и предназначенный для защиты полезной нагрузки.
Благодаря модульной архитектуре, беспилотник «Орлан-10» легко разбирается, что обеспечивает удобство транспортировки. Это позволяет оперативно менять состав бортового оборудования и аппаратуру полезной нагрузки в соответствии с конкретными задачами.
На борту установлены различные камеры (оптические, инфракрасные и тепловизионные), а также датчики для мониторинга ситуации на земле. Эти сенсоры позволяют вести разведку, создавать карты местности и корректировать огонь артиллерии. Более новые модификации оснащены 12 камерами высокого разрешения, что значительно расширяет возможности разведки и съемки в 3D-формате.
БПЛА «Орлан-10» (Фото: РИА Новости)
Характеристики БПЛА «Орлан-10»
«Орлан-10» запускается с помощью разборной катапульты. После разгона полёт обеспечивается небольшим бензиновым двигателем. Продолжительность нахождения беспилотника в воздухе может достигать 18 часов, максимальное расстояние от оператора — 200 километров (есть риск потери видеосвязи), а максимальная высота полёта — 5 километров.
Основные характеристики БПЛА «Орлан-10»:
- размах крыла — 3,1 м;
- длина — 1,8 м;
- масса пустого — 12,5 кг;
- максимальная взлетная масса — 18 кг;
- тип двигателя — 1 ДВС;
- мощность — от 1 л. с.;
- крейсерская скорость — от 100 до 150 км/ч;
- практическая дальность — 600 км;
- радиус действия — от 50 до 120 км;
- продолжительность полета — от 10 до 18 ч;
- практический потолок — 6000 м.
Как используют «Орлан-10» на СВО
Российские беспилотники «Орлан» представляют собой значительную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они способны эффективно собирать и передавать информацию о расположении техники или живой силы украинской армии.
В рамках Специальной военной операции БПЛА «Орлан-10» успешно обнаруживает даже хорошо скрытые цели ВСУ. Беспилотники могут действовать в любое время суток и на больших дистанциях, эффективно нацеливаясь на артиллерийские позиции, живую силу и командные пункты.
«Орланы» демонстрируют высокую эффективность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия, обеспечивая глубокую разведку, поиск целей и корректировку огня, что значительно повышает точность ударов и способствует успешному выполнению боевых задач.
Читайте также:
«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
Дайана Хусинова