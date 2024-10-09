Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Миномёты «Тюльпан» считаются одними из самых мощных в мире. Они способны разрушать укреплённые здания, бункеры, доты и другие сооружения с высоким уровнем защиты. О характеристиках, возможностях и особенностях этого миномёта расскажет «Радио 1».
Как создали миномет «Тюльпан»Миномёт «Тюльпан» был создан в 1966 году на Уральском заводе транспортного машиностроения под руководством Георгия Ефимова, а название «Тюльпан» появилось годом позднее.
К лету 1969 года были изготовлены три прототипа, после чего начались заводские и полигонные испытания.
В 1971 году миномёт 2С4 «Тюльпан» был принят на вооружение Советской Армии, а его серийное производство началось в Свердловске и продолжалось до 1988 года.
Характеристики и фото современного миномета 2С4 «Тюльпан»
- Калибр миномёта составляет 240 миллиметров, что является самым большим показателем среди всех существующих видов миномётов;
- «Тюльпан» способен стрелять минами массой от 120 до 230 килограммов;
- дальность стрельбы: до 20 км;
- в боекомплекте «Тюльпана» есть 20 фугасных мин весом 130 килограммов или 10 активно-реактивных мин, каждая из которых весит 230 килограммов;
- для стрельбы из этого миномёта используются фугасные, кассетные, управляемые, зажигательные, нейтронные и даже ядерные мины.
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов
Чем стреляет «Тюльпан»Основные типы снарядов:
- осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом 130 килограммов с начальной скоростью снаряда от 158 до 362 метров в секунду и максимальной дальностью стрельбы 9,65 километров;
- активно-реактивная мина 3Ф2 «Гагара» массой 228 килограммов с начальной скоростью снаряда 362 метра в секунду и максимальной дальностью стрельбы 18 километров;
- «Тюльпан» способен использовать бронебойные, лазерные и кассетные боеприпасы, химические, нейтронные и тактические ядерные снаряды.
Иностранные аналоги миномета 2С4Топ-5 зарубежных аналогов миномёта «Тюльпан»:
M120 (США)Американский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.
FH70 (Германия)Немецкий миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.
MO-120 RT61 (Франция)Французский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.
Тип 99 (Япония)Японский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.
WM-80 (Китай)Китайский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.
Все эти аналоги обладают схожими характеристиками и возможностями, такими как поражение живой силы противника, разрушение оборонительных сооружений и подавление огневых точек.
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Какие задачи выполняют минометы «Тюльпан» на СВОСнаряды миномета 2С4 «Тюлан» благодаря своему калибру в 240 мм и особенностям баллистики способны пробивать бетонные сооружения толщиной до 3 метров. Экипаж миномета использует снаряды весом от 130 до 230 кг, которые имеют возможность эффективно разрушать объекты противника на значительном расстоянии от линии фронта.
После выполнения боевых задач минометы «Тюльпан» осуществляют перегруппировку и отходят в резервный район, где происходит пополнение боезапаса. После этого они вновь продолжают наносить огневые удары по украинским вооруженным формированиям.
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Дайана Хусинова