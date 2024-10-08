«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Российский истребитель Су-35, который способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 километров, является одной из самых передовых авиационных систем нынешнего поколения. Чем уникален истребитель и какими характеристиками он обладает расскажет «Радио 1».
Су-35 испугал F-16
1 октября командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало видео, на котором запечатлён манёвр российского самолёта Су-35, отгоняющего американский F-16 от тренирующегося над нейтральными водами Берингова моря у берегов Аляски российского бомбардировщика Ту-95.
Су-35С из группы сопровождения эффектно отогнал американский истребитель, который слишком близко подошёл к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполняющему плановый полёт.
«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — прокомментировал инцидент генерал ВВС США Грегори Гийо.
Xарактеристики Су-35
Аэродинамическая схема самолета представляет собой двухдвигательный высокоплан с трехопорным убирающимся шасси с передней стойкой. Истребитель оборудован двумя турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С мощностью 14 500 кгс (на форсаже) каждый. Длина самолета — 21,95 м, размах крыла — 14,75 м, высота — 5,92 м.
Максимальная взлетная масса — 34 500 кг, максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) — 3 600 км, с ПТБ — 4 500 км. Практический потолок — 18 тыс. м. РЛС истребителя способна обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно. Экипаж состоит из одного человека.
Назначенный производителем ресурс самолета — 6 тыс. часов или 30 лет, ресурс двигателей — 4 тыс. часов.
Скорость истребителя Су-35
Российский истребитель Су-35 может лететь на скорости 2500 км в час на высоте, при этом его максимальная скорость у земли составляет 1400 км в час. При этом имеет возможность использовать оружие на сверхзвуковой скорости.
На что способен Су-35
Боевые возможности Су-35С значительно повысились после установки новой радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой «Ирбис», которая может обнаруживать и сопровождать до 30 целей в одно время, выдавая целеуказание на восемь из них. При этом система способна обнаружить воздушных противников и крупные наземные и надводные объекты на дальности 400 км. При этом малозаметные аппараты вроде самолетов-невидимок – на дальности до 90 км. Новая оптико-локационная станция ОЛС-35 на борту самолета позволяет обнаружить по тепловому излучению угрозу с воздуха на расстоянии 50 км, а лазерный дальномер измеряет расстояние до наземной точки противника на удалении 30 км, воздушной – 20 км.
На дюжине узлов подвески Су-35С могут размещаться бомбы и ракеты массой до восьми тонн, включая перспективные боеприпасы: от неуправляемых ракет, ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», корректируемых авиабомб до тяжелой противокорабельной ракеты «Яхонт» с дальностью стрельбы 300 км.
При этом истребитель покрывают специальной краской для снижения радиолокационной заметности, а фонарь кабины имеет особое напыление, искажающее радиосигнал. Этими технологиями пользуются и другие страны, однако это не делает самолеты полноценными «невидимками».
Интересные факты об истребителе Су-35
Одной из главных особенностей истребителя Су-35С являются его двигатели с изменяемым вектором тяги. Это дает возможность самолету разворачиваться на 360 градусов, не снижая скорости. На сегодняшний день ни один из существующих истребителей четвертого и пятого поколений не способен выполнить такой маневр, имеющий неофициальное название «блинчик».
Су-35 также отличается единой информационно-управляющей системой. Она отвечает за работу всего бортового оборудования и берет часть функций пилота на себя. Например, самолет может самостоятельно лететь на малой высоте, огибая рельеф местности. При этом система может подсказать, какую скорость лучше использовать для атаки на определенную цель.
Почему самолет Су-35 — это лучший истребитель в России
Су-35 может одновременно завоевать господство в воздухе и наносить удары по всем без исключения наземным целям, а также применять оружие на сверхзвуковой скорости. В этом качестве его способен превзойти только ближайший родственник бомбардировщик Су-34.
По ряду характеристик Су-35С наиболее приближен к истребителям пятого поколения, с некоторыми из которых он вполне может сражаться на равных, или даже превосходить. Многие специалисты из-за уникальных характеристик не сравнивают российский самолет с истребителями четвертой генерации, признавая его безоговорочное превосходство. Чаще всего виртуальным противником Су-35С выступает всего одна модель — американский F-22 Raptor. По мнению многих экспертов, на сегодняшний день именно он является лучшим истребителем мира и единственным достойным уважения противником для Су-35С.
Какие задачи выполняют истребители Су-35 на СВО
В зоне СВО истребители Су-35 выполняют самые разные задачи — от патрулирования и прикрытия бомбардировщиков вместе со штурмовыми самолетами до уничтожения самолетов и наземных объектов противника. Качественное техническое оснащение российских истребителей, в том числе Су-35, позволило в первые месяцы СВО ликвидировать лучших украинских летчиков.
Кроме того, именно Су-35 совершают боевые вылеты для поражения систем противовоздушной обороны противника. Также истребители уничтожают объекты инфраструктуры и боевую технику ВСУ.
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Элина Позднякова