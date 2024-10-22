Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в 59 лет

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Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался в возрасте 59 лет. Об этом написала его супруга Мария в своем блоге в Facebook*.
Утверждается, что мужчина умер в итальянском городе Ламеция-Терме. Причина смерти Егоршева не раскрывается.
Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ.
С 1992 —1999 журналист вел программу «Пресс-экспресс». Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ.
С 1992 —1999 журналист вел программу «Пресс-экспресс». Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Екатерина Коршунова