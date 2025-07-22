Брат главкома ВСУ резко отреагировал на помощь родственнику
Брат главкома ВСУ Сырского подтвердил перевод родственником денег в Россию
Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, живущий в России, публично высказался о переводе денег для лечения родителей.
Он заявил, что не заинтересован в финансах брата, так как их семью считают врагами из-за родственника.
«Плевать на деньги», — сказал мужчина ИА «Регнум».Он также добавил, что готов отказаться от брата, чтобы сохранить свое достоинство, лишь бы их не называли врагами. Олег рассказал, что работал охранником на автозапчастном предприятии, однако после увольнения остался без денег и средств на жилье.