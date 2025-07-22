Брат главкома ВСУ резко отреагировал на помощь родственнику

22 июля 2025, 18:48

Брат главкома ВСУ Сырского подтвердил перевод родственником денег в Россию

Фото: iStock / blinow61

Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, живущий в России, публично высказался о переводе денег для лечения родителей.





Он заявил, что не заинтересован в финансах брата, так как их семью считают врагами из-за родственника.





«Плевать на деньги», — сказал мужчина ИА «Регнум».